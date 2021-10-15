https://ria.ru/20211015/moldaviya-1754784445.html

Жителей Молдавии попросили сократить потребление газа из-за кризиса

Жителей Молдавии попросили сократить потребление газа из-за кризиса - РИА Новости, 15.10.2021

Жителей Молдавии попросили сократить потребление газа из-за кризиса

Компания "Молдовагаз" обратилась к бытовым потребителям топлива в Молдавии и попросила их временно сократить ежедневное использование газа. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T17:40

2021-10-15T17:40

2021-10-15T17:42

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КИШИНЕВ, 15 окт — РИА Новости. Компания "Молдовагаз" обратилась к бытовым потребителям топлива в Молдавии и попросила их временно сократить ежедневное использование газа.Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц, при этом цена на топливо выросла до 790 долларов за 1000 кубометров. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из России, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В стране введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайной ситуации. Власти хотят начать переговоры о закупке газа в Румынии и на Украине."В связи с объявленным "режимом тревоги" в сфере газоснабжения в Молдавии, АО "Молдовагаз" просит всех конечных потребителей проявить понимание и гражданскую ответственность, временно сократив ежедневное потребление природного газа. "Молдовагаз" надеется на понимание и гражданскую ответственность каждого потребителя Молдавии", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в Facebook.Жителей страны просят выключать индивидуальные системы отопления (газовые котлы и прочее) пока их нет дома или в рабочем помещении. Также "Молдовагаз" предлагает уменьшить мощность потребления газовых приборов ночью и ограничить использование природного газа для приготовления/ разогрева пищи и воды.Руководителей предприятий просят организовать рабочий день сотрудников так, чтобы максимально сократить время отопления помещений, по возможности организовать производственные циклы предприятий по сменам, сократить использование природного газа на второстепенные/ непроизводственные цели. Также им предлагают найти возможность перехода на альтернативные виды топлива.Прошлым летом "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. До 1 октября Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.

https://ria.ru/20211011/davlenie-1754115711.html

https://ria.ru/20211012/moldaviya-1754123196.html

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в мире, украина, молдавия, румыния, газпром, молдовагаз