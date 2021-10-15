Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211015/moldaviya-1754784445.html
Жителей Молдавии попросили сократить потребление газа из-за кризиса
Жителей Молдавии попросили сократить потребление газа из-за кризиса - РИА Новости, 15.10.2021
Жителей Молдавии попросили сократить потребление газа из-за кризиса
Компания "Молдовагаз" обратилась к бытовым потребителям топлива в Молдавии и попросила их временно сократить ежедневное использование газа. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:40
2021-10-15T17:42
в мире
украина
молдавия
румыния
газпром
молдовагаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754502507_0:251:3195:2048_1920x0_80_0_0_80fd81b5e4ed2c4e705f9456cfd56f0b.jpg
КИШИНЕВ, 15 окт — РИА Новости. Компания "Молдовагаз" обратилась к бытовым потребителям топлива в Молдавии и попросила их временно сократить ежедневное использование газа.Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц, при этом цена на топливо выросла до 790 долларов за 1000 кубометров. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из России, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В стране введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайной ситуации. Власти хотят начать переговоры о закупке газа в Румынии и на Украине."В связи с объявленным "режимом тревоги" в сфере газоснабжения в Молдавии, АО "Молдовагаз" просит всех конечных потребителей проявить понимание и гражданскую ответственность, временно сократив ежедневное потребление природного газа. "Молдовагаз" надеется на понимание и гражданскую ответственность каждого потребителя Молдавии", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в Facebook.Жителей страны просят выключать индивидуальные системы отопления (газовые котлы и прочее) пока их нет дома или в рабочем помещении. Также "Молдовагаз" предлагает уменьшить мощность потребления газовых приборов ночью и ограничить использование природного газа для приготовления/ разогрева пищи и воды.Руководителей предприятий просят организовать рабочий день сотрудников так, чтобы максимально сократить время отопления помещений, по возможности организовать производственные циклы предприятий по сменам, сократить использование природного газа на второстепенные/ непроизводственные цели. Также им предлагают найти возможность перехода на альтернативные виды топлива.Прошлым летом "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. До 1 октября Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.
https://ria.ru/20211011/davlenie-1754115711.html
https://ria.ru/20211012/moldaviya-1754123196.html
украина
молдавия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754502507_0:270:2371:2048_1920x0_80_0_0_d3695a0f816f2973e5eb083506efdeb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, молдавия, румыния, газпром, молдовагаз
17:40 15.10.2021 (обновлено: 17:42 15.10.2021)
 
Жителей Молдавии попросили сократить потребление газа из-за кризиса

"Молдовагаз" попросил граждан сократить ежедневное потребление газа из-за кризиса

© REUTERS / Laszlo BaloghГазохранилище венгерской государственной энергетической группы MVM
Газохранилище венгерской государственной энергетической группы MVM - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© REUTERS / Laszlo Balogh
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 окт — РИА Новости. Компания "Молдовагаз" обратилась к бытовым потребителям топлива в Молдавии и попросила их временно сократить ежедневное использование газа.
Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц, при этом цена на топливо выросла до 790 долларов за 1000 кубометров. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из России, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. В стране введен "режим тревоги" из-за ситуации в газовом секторе, который можно считать подготовительным шагом к объявлению чрезвычайной ситуации. Власти хотят начать переговоры о закупке газа в Румынии и на Украине.
Генеральный секретарь партии Действие и Солидарность (ПДС) Игорь Гросу - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 23:50
Россия не давит на власти Молдавии по вопросу газа, заявили в Кишиневе
"В связи с объявленным "режимом тревоги" в сфере газоснабжения в Молдавии, АО "Молдовагаз" просит всех конечных потребителей проявить понимание и гражданскую ответственность, временно сократив ежедневное потребление природного газа. "Молдовагаз" надеется на понимание и гражданскую ответственность каждого потребителя Молдавии", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в Facebook.
Жителей страны просят выключать индивидуальные системы отопления (газовые котлы и прочее) пока их нет дома или в рабочем помещении. Также "Молдовагаз" предлагает уменьшить мощность потребления газовых приборов ночью и ограничить использование природного газа для приготовления/ разогрева пищи и воды.
Газораспределительная станция ​​в Плоешти, Румыния - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 01:38
FT: Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа через Румынию
Руководителей предприятий просят организовать рабочий день сотрудников так, чтобы максимально сократить время отопления помещений, по возможности организовать производственные циклы предприятий по сменам, сократить использование природного газа на второстепенные/ непроизводственные цели. Также им предлагают найти возможность перехода на альтернативные виды топлива.
Прошлым летом "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. До 1 октября Молдавия приобретала "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.
 
В миреУкраинаМолдавияРумынияГазпромМолдовагаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51При нападениях в Канаде пострадали четыре человека
03:52Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море
03:48В России подготовили ПДД для электросамокатов
03:27Русский Халк планирует установить новый мировой рекорд
03:15Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
03:06Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
03:00Юрист напомнил о праве россиян вернуть деньги за ремонт в новостройке
02:51Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
02:44Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
02:36Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
02:20Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
02:16Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
02:15В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
02:00На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина
01:54ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
01:48Клинтон идет на поправку
01:28В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
01:15Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
00:50Российская делегация в США встретилась с Салливаном
00:42Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ
Лента новостейМолния