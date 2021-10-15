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Рогозин "всыпал" космонавтам за разворот МКС
"Ничего страшного": руководитель полетом рассказал о потере ориентации МКС - РИА Новости, 15.10.2021
Рогозин "всыпал" космонавтам за разворот МКС
Международная космическая станция (МКС) развернулась на 57 градусов при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18", но в этом не было ничего страшного, заявил РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:58
2021-10-15T17:58
2021-10-15T19:56
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
антон шкаплеров
роскосмос
центр управления полетами
олег новицкий
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Международная космическая станция (МКС) развернулась на 57 градусов при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18", но в этом не было ничего страшного, заявил генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев."Олег, не бери в голову, ну подумаешь, развернули станцию на 57 градусов. Ничего страшного. Мне уже Дмитрий Олегович (Рогозин) всыпал за это, так что все нормально", - сказал он космонавту Олегу Новицкому в ходе переговоров, трансляция которых ведётся НАСА.Ранее из переговоров между космонавтом Антоном Шкаплеровым и подмосковным Центром управления полетами стало известно, что в пятницу при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18" МКС потеряла ориентацию в пространстве. Позже ее восстановили с помощью двигателей российского сегмента станции. В "Роскосмосе" отметили, что потеря ориентации не угрожала экипажу и МКС.
https://ria.ru/20211013/kinoekipazh-1754422019.html
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), антон шкаплеров, роскосмос, центр управления полетами, олег новицкий
17:58 15.10.2021 (обновлено: 19:56 15.10.2021)
"Ничего страшного": руководитель полетом рассказал о потере ориентации МКС
Российский руководитель полетом Соловьев: развернули МКС на 57 градусов, ничего страшного