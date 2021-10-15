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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211015/mks-1754757887.html
Потеря ориентации МКС не помешала съемкам фильма "Вызов"
Потеря ориентации МКС не помешала съемкам фильма "Вызов" - РИА Новости, 15.10.2021
Потеря ориентации МКС не помешала съемкам фильма "Вызов"
Съёмки на орбите первого художественного фильма "Вызов" в американском модуле МКС пройдут несмотря на временную потерю ориентации станции, следует из... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T15:44
2021-10-15T15:44
культура
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
юлия пересильд
клим шипенко
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Съёмки на орбите первого художественного фильма "Вызов" в американском модуле МКС пройдут несмотря на временную потерю ориентации станции, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Ранее из переговоров между космонавтом Антоном Шкаплеровым и подмосковным Центром управления полетами стало известно, что при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18" МКС потеряла ориентацию в пространстве. Позже ее восстановили с помощью двигателей российского сегмента станции.До этого стало известно, что по договоренности между "Роскосмосом" и НАСА часть съёмок фильма пройдёт в обзорном модуле Cupola американского сегмента МКС. Однако из-за нештатной ситуации экипаж, согласно бортовой инструкции, был вынужден закрыть крышки иллюминаторов, чтобы выхлопы от работающих двигателей "Союза" не загрязнили стёкла."Крышки иллюминаторов (модулей станции) разрешается открыть", - сообщил экипажу специалист хьюстонского Центра управления полетами. Позже другой специалист сказал, что даётся "добро на съемки кино в Cupola, согласно плану".Корабль "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд был запущен с космодрома Байконур 5 октября. Через 3,5 часа он прибыл на МКС, из-за отказа автоматической системы сближения "Курс" на станции стыковка корабля была выполнена вручную Шкаплеровым.В настоящее время "киноэкипаж" проводит съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов". Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким.
https://ria.ru/20210909/mks-1749297057.html
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антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко
15:44 15.10.2021
 
Потеря ориентации МКС не помешала съемкам фильма "Вызов"

Потеря ориентации МКС не помешала съемкам фильма "Вызов" на орбите

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / Перейти в фотобанкКосмонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции
Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Съёмки на орбите первого художественного фильма "Вызов" в американском модуле МКС пройдут несмотря на временную потерю ориентации станции, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
Ранее из переговоров между космонавтом Антоном Шкаплеровым и подмосковным Центром управления полетами стало известно, что при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18" МКС потеряла ориентацию в пространстве. Позже ее восстановили с помощью двигателей российского сегмента станции.
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До этого стало известно, что по договоренности между "Роскосмосом" и НАСА часть съёмок фильма пройдёт в обзорном модуле Cupola американского сегмента МКС. Однако из-за нештатной ситуации экипаж, согласно бортовой инструкции, был вынужден закрыть крышки иллюминаторов, чтобы выхлопы от работающих двигателей "Союза" не загрязнили стёкла.
"Крышки иллюминаторов (модулей станции) разрешается открыть", - сообщил экипажу специалист хьюстонского Центра управления полетами. Позже другой специалист сказал, что даётся "добро на съемки кино в Cupola, согласно плану".
Корабль "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд был запущен с космодрома Байконур 5 октября. Через 3,5 часа он прибыл на МКС, из-за отказа автоматической системы сближения "Курс" на станции стыковка корабля была выполнена вручную Шкаплеровым.
В настоящее время "киноэкипаж" проводит съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов". Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким.
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КультураАнтон ШкаплеровРоскосмосКосмос - РИА НаукаЦентр управления полетамиМеждународная космическая станция (МКС)Юлия ПересильдКлим Шипенко
 
 
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