https://ria.ru/20211015/mks-1754757887.html

Потеря ориентации МКС не помешала съемкам фильма "Вызов"

Потеря ориентации МКС не помешала съемкам фильма "Вызов" - РИА Новости, 15.10.2021

Потеря ориентации МКС не помешала съемкам фильма "Вызов"

Съёмки на орбите первого художественного фильма "Вызов" в американском модуле МКС пройдут несмотря на временную потерю ориентации станции, следует из... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T15:44

2021-10-15T15:44

2021-10-15T15:44

культура

антон шкаплеров

роскосмос

космос - риа наука

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

юлия пересильд

клим шипенко

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Съёмки на орбите первого художественного фильма "Вызов" в американском модуле МКС пройдут несмотря на временную потерю ориентации станции, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Ранее из переговоров между космонавтом Антоном Шкаплеровым и подмосковным Центром управления полетами стало известно, что при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18" МКС потеряла ориентацию в пространстве. Позже ее восстановили с помощью двигателей российского сегмента станции.До этого стало известно, что по договоренности между "Роскосмосом" и НАСА часть съёмок фильма пройдёт в обзорном модуле Cupola американского сегмента МКС. Однако из-за нештатной ситуации экипаж, согласно бортовой инструкции, был вынужден закрыть крышки иллюминаторов, чтобы выхлопы от работающих двигателей "Союза" не загрязнили стёкла."Крышки иллюминаторов (модулей станции) разрешается открыть", - сообщил экипажу специалист хьюстонского Центра управления полетами. Позже другой специалист сказал, что даётся "добро на съемки кино в Cupola, согласно плану".Корабль "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд был запущен с космодрома Байконур 5 октября. Через 3,5 часа он прибыл на МКС, из-за отказа автоматической системы сближения "Курс" на станции стыковка корабля была выполнена вручную Шкаплеровым.В настоящее время "киноэкипаж" проводит съемки на МКС первого художественного фильма в космосе "Вызов". Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" с космонавтом Олегом Новицким.

https://ria.ru/20210909/mks-1749297057.html

https://ria.ru/20211009/kosmos-1753808703.html

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антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко