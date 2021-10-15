15:08 15.10.2021 (обновлено: 15:34 15.10.2021)
В американском ЦУП назвали причину отключения двигателей "Союза"
В американском ЦУП назвали израсходование топлива причиной отключения двигателей "Союза"
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Двигатели корабля "Союз МС-18", на котором "киноэкипажу" предстоит вернуться на Землю, не отключились как положено во время теста, а перестали работать, только когда достигли ограничения по расходу топлива, полагают в американском Центре управления полетами.
"Мы знаем после сеанса связи экипажа с Землей, что двигатели отключились. Мы думаем, у нас пока нет подтверждения, но мы думаем, что они отключились, потому что достигли ограничения по расходу топлива", - сказал наземный специалист из Хьюстона командиру МКС французскому астронавту Тома Песке, переговоры транслирует НАСА.
Ранее из переговоров между космонавтом Антоном Шкаплеровым и подмосковным Центром управления полетами стало известно, что МКС при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18" потеряла ориентацию в пространстве. Для ее восстановления были задействованы двигатели российского сегмента станции. В "Роскосмосе" отметили, что потеря ориентации не угрожала экипажу и МКС.
Пятого октября космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на корабле "Союз МС-19" отправились на МКС для съемок фильма с рабочим названием "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе. Возвращение актрисы и режиссера планируется 17 октября на другом корабле – "Союзе МС-18" с космонавтом Олегом Новицким.
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