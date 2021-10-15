https://ria.ru/20211015/mks-1754749317.html

В американском ЦУП назвали причину отключения двигателей "Союза"

В американском ЦУП назвали причину отключения двигателей "Союза" - РИА Новости, 15.10.2021

В американском ЦУП назвали причину отключения двигателей "Союза"

Двигатели корабля "Союз МС-18", на котором "киноэкипажу" предстоит вернуться на Землю, не отключились как положено во время теста, а перестали работать, только... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T15:08

2021-10-15T15:08

2021-10-15T15:34

союз

космос - риа наука

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Двигатели корабля "Союз МС-18", на котором "киноэкипажу" предстоит вернуться на Землю, не отключились как положено во время теста, а перестали работать, только когда достигли ограничения по расходу топлива, полагают в американском Центре управления полетами.Ранее из переговоров между космонавтом Антоном Шкаплеровым и подмосковным Центром управления полетами стало известно, что МКС при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18" потеряла ориентацию в пространстве. Для ее восстановления были задействованы двигатели российского сегмента станции. В "Роскосмосе" отметили, что потеря ориентации не угрожала экипажу и МКС.Пятого октября космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на корабле "Союз МС-19" отправились на МКС для съемок фильма с рабочим названием "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе. Возвращение актрисы и режиссера планируется 17 октября на другом корабле – "Союзе МС-18" с космонавтом Олегом Новицким.

https://ria.ru/20210909/mks-1749297057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

союз, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс)