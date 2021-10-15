Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211015/mks-1754749317.html
В американском ЦУП назвали причину отключения двигателей "Союза"
В американском ЦУП назвали причину отключения двигателей "Союза" - РИА Новости, 15.10.2021
В американском ЦУП назвали причину отключения двигателей "Союза"
Двигатели корабля "Союз МС-18", на котором "киноэкипажу" предстоит вернуться на Землю, не отключились как положено во время теста, а перестали работать, только... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T15:08
2021-10-15T15:34
союз
космос - риа наука
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153175/84/1531758401_0:180:2048:1332_1920x0_80_0_0_731610ade296c43ee3fc059a4e97cf7d.jpg
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Двигатели корабля "Союз МС-18", на котором "киноэкипажу" предстоит вернуться на Землю, не отключились как положено во время теста, а перестали работать, только когда достигли ограничения по расходу топлива, полагают в американском Центре управления полетами.Ранее из переговоров между космонавтом Антоном Шкаплеровым и подмосковным Центром управления полетами стало известно, что МКС при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18" потеряла ориентацию в пространстве. Для ее восстановления были задействованы двигатели российского сегмента станции. В "Роскосмосе" отметили, что потеря ориентации не угрожала экипажу и МКС.Пятого октября космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на корабле "Союз МС-19" отправились на МКС для съемок фильма с рабочим названием "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе. Возвращение актрисы и режиссера планируется 17 октября на другом корабле – "Союзе МС-18" с космонавтом Олегом Новицким.
https://ria.ru/20210909/mks-1749297057.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153175/84/1531758401_115:0:1935:1365_1920x0_80_0_0_1401f87ea0d32e8ff1d8fce18f2430ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
союз, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс)
15:08 15.10.2021 (обновлено: 15:34 15.10.2021)
 
В американском ЦУП назвали причину отключения двигателей "Союза"

В американском ЦУП назвали израсходование топлива причиной отключения двигателей "Союза"

© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Двигатели корабля "Союз МС-18", на котором "киноэкипажу" предстоит вернуться на Землю, не отключились как положено во время теста, а перестали работать, только когда достигли ограничения по расходу топлива, полагают в американском Центре управления полетами.
"Мы знаем после сеанса связи экипажа с Землей, что двигатели отключились. Мы думаем, у нас пока нет подтверждения, но мы думаем, что они отключились, потому что достигли ограничения по расходу топлива", - сказал наземный специалист из Хьюстона командиру МКС французскому астронавту Тома Песке, переговоры транслирует НАСА.
Ранее из переговоров между космонавтом Антоном Шкаплеровым и подмосковным Центром управления полетами стало известно, что МКС при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18" потеряла ориентацию в пространстве. Для ее восстановления были задействованы двигатели российского сегмента станции. В "Роскосмосе" отметили, что потеря ориентации не угрожала экипажу и МКС.
Пятого октября космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на корабле "Союз МС-19" отправились на МКС для съемок фильма с рабочим названием "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе. Возвращение актрисы и режиссера планируется 17 октября на другом корабле – "Союзе МС-18" с космонавтом Олегом Новицким.
Модуль Звезда Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 10:26
Нештатные ситуации на МКС в 2015-2021 годах
 
СоюзКосмос - РИА НаукаЦентр управления полетамиМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51При нападениях в Канаде пострадали четыре человека
03:52Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море
03:48В России подготовили ПДД для электросамокатов
03:27Русский Халк планирует установить новый мировой рекорд
03:15Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
03:06Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
03:00Юрист напомнил о праве россиян вернуть деньги за ремонт в новостройке
02:51Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
02:44Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
02:36Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
02:20Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
02:16Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
02:15В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
02:00На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина
01:54ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
01:48Клинтон идет на поправку
01:28В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
01:15Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
00:50Российская делегация в США встретилась с Салливаном
00:42Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ
Лента новостейМолния