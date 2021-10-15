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МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей "Союза"
МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей "Союза" - РИА Новости, 15.10.2021
МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей "Союза"
Международная космическая станция потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18", на котором будет возвращаться киноэкипаж, РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T13:51
2021-10-15T14:56
космос - риа наука
антон шкаплеров
наса
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
земля
юлия пересильд
клим шипенко
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Международная космическая станция потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18", на котором будет возвращаться киноэкипаж, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА."Нам пришло аварийное сообщение от коллег (с американского сегмента станции. — Прим. ред.) — потеря ориентации", — сказал космонавт Антон Шкаплеров.Специалист подмосковного Центра управления полетами пояснил, что это произошло во время теста СУД (системы управления движением) "Союза МС-18".Такую проверку с включением двигателей обычно проводят перед возвращением корабля на Землю.Для перевода станции в штатную ориентацию включили двигатели российского сегмента, сообщил экипажу специалист хьюстонского Центра управления полетами. "Вы, вероятно, видите это. Мы также подтверждаем, что начали маневр по переводу обратно", — сказал он.В американском ЦУП полагают, что двигатели "Союза" во время теста не отключились, как положено, а перестали работать, только когда достигли ограничения по расходу топлива.Вскоре ориентацию МКС удалось восстановить.В "Роскосмосе" отметили, что ситуация не угрожала безопасности экипажа.На "Союзе МС-18" должны вернуться на Землю космонавт Олег Новицкий, а также режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые снимали на МКС первый художественный фильм в космосе. Их приземление намечено на 17 октября.
https://ria.ru/20211009/kosmos-1753808703.html
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космос - риа наука, антон шкаплеров, наса, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), земля, юлия пересильд, клим шипенко
13:51 15.10.2021 (обновлено: 14:56 15.10.2021)
 
МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей "Союза"

МКС потеряла ориентацию при тесте двигателей "Союза" для возвращения киноэкипажа

© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© NASA / Roscosmos
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Международная космическая станция потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18", на котором будет возвращаться киноэкипаж, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.
"Нам пришло аварийное сообщение от коллег (с американского сегмента станции. — Прим. ред.) — потеря ориентации", — сказал космонавт Антон Шкаплеров.
Специалист подмосковного Центра управления полетами пояснил, что это произошло во время теста СУД (системы управления движением) "Союза МС-18".
Такую проверку с включением двигателей обычно проводят перед возвращением корабля на Землю.
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко перед стартом космического корабля Союз МС-19 - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
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Для перевода станции в штатную ориентацию включили двигатели российского сегмента, сообщил экипажу специалист хьюстонского Центра управления полетами.
"Вы, вероятно, видите это. Мы также подтверждаем, что начали маневр по переводу обратно", — сказал он.
В американском ЦУП полагают, что двигатели "Союза" во время теста не отключились, как положено, а перестали работать, только когда достигли ограничения по расходу топлива.
Вскоре ориентацию МКС удалось восстановить.
В "Роскосмосе" отметили, что ситуация не угрожала безопасности экипажа.
На "Союзе МС-18" должны вернуться на Землю космонавт Олег Новицкий, а также режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые снимали на МКС первый художественный фильм в космосе. Их приземление намечено на 17 октября.
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