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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20211015/mishlen-1754707527.html
Секретный клуб "Мишлен": кто оценивает и выдает звезды ресторанам?
Секретный клуб "Мишлен": кто оценивает и выдает звезды ресторанам? - РИА Новости, 15.10.2021
Секретный клуб "Мишлен": кто оценивает и выдает звезды ресторанам?
Красный гид "Мишлен" добрался до России! Но почему только сейчас? Как именно оценивают заведения, и может ли ларек с шаурмой/шавермой получить звезду "Мишлен"? Изменит ли это событие отечественный ресторанный бизнес? Кто входит в команду тайных инспекторов гида? И правда ли, что рестораны со "звездами" - это всегда дорого?
2021-10-15T12:00
2021-10-15T12:57
не верю!
подкаст
ресторан
еда
москва
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туризм
рестораны
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Секретный клуб "Мишлен": кто оценивает и выдает звезды ресторанам?
Красный гид "Мишлен" добрался до России! Но почему только сейчас? Как именно оценивают заведения, и может ли ларек с шаурмой/шавермой получить звезду "Мишлен"? Изменит ли это событие отечественный ресторанный бизнес? Кто входит в команду тайных инспекторов гида? И правда ли, что рестораны со "звездами" - это всегда дорого?
audio/mpeg
Секретный клуб "Мишлен": кто оценивает и выдает звезды ресторанам?
Красный гид "Мишлен" добрался до России! Но почему только сейчас? Как именно оценивают заведения, и может ли ларек с шаурмой/шавермой получить звезду "Мишлен"? Изменит ли это событие отечественный ресторанный бизнес? Кто входит в команду тайных инспекторов гида? И правда ли, что рестораны со "звездами" - это всегда дорого?
audio/mpeg
Как устроен гид Michelin (и можно ли вычислить инспектора, пришедшего в ресторан), почему некоторые заведения отказываются от "звезд", и поднимают ли рестораны цены после попадания в гид - рассказывает главный редактор издательского дома "Гастроном" Андрей Захарин.О том какие российские рестораны уже получили звезды "Мишлен", и как это изменит российскую гастрономию, вы можете узнать в материале РИА Туризм.1:10 Что такое гид "Мишлен", и по каким критериям ресторанам выдают звезды?3:01 "А судьи кто?": тайные инспекторы "Мишлен" - кто они?7:08 "Шеф-повар ушел и забрал звезду с собою": могут ли в гид включить конкретного шеф-повара?10:44 Шины "Michelin" и гид "Le Guide Michelin" как-то связаны? Почему один из самых влиятельных ресторанных рейтингов пришел в Россию только сейчас?15:38 Ресторан со звездой "Мишлен" - это всегда дорого? Почему некоторые заведения отказываются от "звезд", и можно ли их потерять?18:45 После включения в гид - заведения сразу же поднимают цены? Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Семен НедовенчанныйСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, ресторан, еда, москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, рестораны, еда - туризм, стиль жизни, россия, культура, гастрономия, франция, аудио
12:00 15.10.2021 (обновлено: 12:57 15.10.2021)
 

Секретный клуб "Мишлен": кто оценивает и выдает звезды ресторанам?

Не верю!
Секретный клуб "Мишлен": кто оценивает и выдает звезды ресторанам?
12:00
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Красный гид "Мишлен" добрался до России! Но почему только сейчас? Как именно оценивают заведения, и может ли ларек с шаурмой/шавермой получить звезду "Мишлен"? Изменит ли это событие отечественный ресторанный бизнес? Кто входит в команду тайных инспекторов гида? И правда ли, что рестораны со "звездами" - это всегда дорого?
Как устроен гид Michelin (и можно ли вычислить инспектора, пришедшего в ресторан), почему некоторые заведения отказываются от "звезд", и поднимают ли рестораны цены после попадания в гид - рассказывает главный редактор издательского дома "Гастроном" Андрей Захарин.
О том какие российские рестораны уже получили звезды "Мишлен", и как это изменит российскую гастрономию, вы можете узнать в материале РИА Туризм.
1:10 Что такое гид "Мишлен", и по каким критериям ресторанам выдают звезды?
3:01 "А судьи кто?": тайные инспекторы "Мишлен" - кто они?
7:08 "Шеф-повар ушел и забрал звезду с собою": могут ли в гид включить конкретного шеф-повара?
10:44 Шины "Michelin" и гид "Le Guide Michelin" как-то связаны? Почему один из самых влиятельных ресторанных рейтингов пришел в Россию только сейчас?
15:38 Ресторан со звездой "Мишлен" - это всегда дорого? Почему некоторые заведения отказываются от "звезд", и можно ли их потерять?
18:45 После включения в гид - заведения сразу же поднимают цены?
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