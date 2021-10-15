https://ria.ru/20211015/mishlen-1754707527.html

Секретный клуб "Мишлен": кто оценивает и выдает звезды ресторанам?

Секретный клуб "Мишлен": кто оценивает и выдает звезды ресторанам? - РИА Новости, 15.10.2021

Секретный клуб "Мишлен": кто оценивает и выдает звезды ресторанам?

Красный гид "Мишлен" добрался до России! Но почему только сейчас? Как именно оценивают заведения, и может ли ларек с шаурмой/шавермой получить звезду "Мишлен"? Изменит ли это событие отечественный ресторанный бизнес? Кто входит в команду тайных инспекторов гида? И правда ли, что рестораны со "звездами" - это всегда дорого?

2021-10-15T12:00

2021-10-15T12:00

2021-10-15T12:57

не верю!

подкаст

ресторан

еда

москва

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

туризм

рестораны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754709083_2:0:598:335_1920x0_80_0_0_12c6756ab96b3e842add710979f86d75.jpg

Секретный клуб "Мишлен": кто оценивает и выдает звезды ресторанам? Красный гид "Мишлен" добрался до России! Но почему только сейчас? Как именно оценивают заведения, и может ли ларек с шаурмой/шавермой получить звезду "Мишлен"? Изменит ли это событие отечественный ресторанный бизнес? Кто входит в команду тайных инспекторов гида? И правда ли, что рестораны со "звездами" - это всегда дорого? audio/mpeg

Секретный клуб "Мишлен": кто оценивает и выдает звезды ресторанам? Красный гид "Мишлен" добрался до России! Но почему только сейчас? Как именно оценивают заведения, и может ли ларек с шаурмой/шавермой получить звезду "Мишлен"? Изменит ли это событие отечественный ресторанный бизнес? Кто входит в команду тайных инспекторов гида? И правда ли, что рестораны со "звездами" - это всегда дорого? audio/mpeg

Как устроен гид Michelin (и можно ли вычислить инспектора, пришедшего в ресторан), почему некоторые заведения отказываются от "звезд", и поднимают ли рестораны цены после попадания в гид - рассказывает главный редактор издательского дома "Гастроном" Андрей Захарин.О том какие российские рестораны уже получили звезды "Мишлен", и как это изменит российскую гастрономию, вы можете узнать в материале РИА Туризм.1:10 Что такое гид "Мишлен", и по каким критериям ресторанам выдают звезды?3:01 "А судьи кто?": тайные инспекторы "Мишлен" - кто они?7:08 "Шеф-повар ушел и забрал звезду с собою": могут ли в гид включить конкретного шеф-повара?10:44 Шины "Michelin" и гид "Le Guide Michelin" как-то связаны? Почему один из самых влиятельных ресторанных рейтингов пришел в Россию только сейчас?15:38 Ресторан со звездой "Мишлен" - это всегда дорого? Почему некоторые заведения отказываются от "звезд", и можно ли их потерять?18:45 После включения в гид - заведения сразу же поднимают цены? Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Семен НедовенчанныйСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

москва

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подкаст, ресторан, еда, москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, рестораны, еда - туризм, стиль жизни, россия, культура, гастрономия, франция, аудио