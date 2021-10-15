https://ria.ru/20211015/mirotvorets-1754821753.html

В ООН раскритиковали внесение в базу "Миротворца" 12-летней девочки

В ООН раскритиковали внесение в базу "Миротворца" 12-летней девочки - РИА Новости, 15.10.2021

В ООН раскритиковали внесение в базу "Миротворца" 12-летней девочки

В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении 12-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой в базу украинского сайта "Миротворец" РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T21:55

2021-10-15T21:55

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в мире

оон

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донецкая народная республика

луганская народная республика

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сайт "миротворец"

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ООН, 15 окт- РИА Новости. В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении 12-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой в базу украинского сайта "Миротворец" призвали не использовать детей и жителей затронутых конфликтов в политических целях.Двенадцатилетняя писательница из Луганска Фаина Савенкова попала в список представляющих угрозу национальной безопасности Украины лиц на сайте "Миротворец". Ранее она записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН, в котором призывала организацию не забывать о том, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь."Во любом случае не следует делать население, страдающее от конфликта, и особенно детей политическими инструментами", - заявили РИА Новости в офисе.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20211013/krym-1754372637.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, оон, дунья миятович, донецкая народная республика, луганская народная республика, мария захарова, сайт "миротворец", ситуация в днр и лнр