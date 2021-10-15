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https://ria.ru/20211015/mir-19-1754809443.html
ФМБА подало документы на регистрацию препарата "МИР 19"
ФМБА подало документы на регистрацию препарата "МИР 19" - РИА Новости, 15.10.2021
ФМБА подало документы на регистрацию препарата "МИР 19"
Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства подал документы на регистрацию препарата от коронавируса "МИР 19", следует из данных реестра... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T19:48
2021-10-15T22:38
общество
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства подал документы на регистрацию препарата от коронавируса "МИР 19", следует из данных реестра лекарственных средств."Информация, связанная с осуществлением государственной регистрации. Торговое наименование: МИР 19", — говорится в документе.В пресс-службе агентства ожидают, что этот процесс завершится не позднее декабря."Регистрация планируется до конца текущего года", — отметили там."МИР 19" — этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Он состоит из двух компонентов: действующее вещество — малые интерферирующие РНК и пептид – носитель.Как заявляли разработчики, это не вакцина от COVID-19, а ингаляционное лекарство. У него не обнаружили побочных эффектов. Он действует на участок генома коронавируса, отвечающий за его репликацию, что не дает вирусу размножаться.Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова ранее заявляла, что препарат могут зарегистрировать уже в этом году после завершения второй фазы исследований. Параллельно с этим будет проводиться третья фаза изучения — пострегистрационная.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754707108.html
https://ria.ru/20210929/mir-19-1752287384.html
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общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:48 15.10.2021 (обновлено: 22:38 15.10.2021)
 
ФМБА подало документы на регистрацию препарата "МИР 19"

Институт иммунологии ФМБА подал документы на регистрацию препарата от COVID-19 "МИР 19"

© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА РоссииЛаборатория Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток
Лаборатория Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА России
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства подал документы на регистрацию препарата от коронавируса "МИР 19", следует из данных реестра лекарственных средств.
"Информация, связанная с осуществлением государственной регистрации. Торговое наименование: МИР 19", — говорится в документе.
В пресс-службе агентства ожидают, что этот процесс завершится не позднее декабря.
"Регистрация планируется до конца текущего года", — отметили там.
"МИР 19" — этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Он состоит из двух компонентов: действующее вещество — малые интерферирующие РНК и пептид – носитель.
Как заявляли разработчики, это не вакцина от COVID-19, а ингаляционное лекарство. У него не обнаружили побочных эффектов. Он действует на участок генома коронавируса, отвечающий за его репликацию, что не дает вирусу размножаться.
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Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.
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