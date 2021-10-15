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https://ria.ru/20211015/minoborony-1754802319.html
Минобороны вызвало военного атташе США из-за инцидента в Японском море
Минобороны вызвало военного атташе США из-за инцидента в Японском море - РИА Новости, 15.10.2021
Минобороны вызвало военного атташе США из-за инцидента в Японском море
Минобороны РФ вызвало военного атташе США в связи с попыткой американского эсминца нарушить морскую границу России, офицеру США было указано на... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T18:59
2021-10-15T19:03
сша
военно-морские силы сша
россия
в мире
происшествия
безопасность
вмф рф
москва
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Минобороны РФ вызвало военного атташе США в связи с попыткой американского эсминца нарушить морскую границу России, офицеру США было указано на непрофессиональные действия экипажа эсминца "Chafee" ВМС США, сообщили журналистам в пятницу в военном ведомстве."Вечером 15 октября в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве. Представителю вооружённых сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем "Chafee" ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого", - сказали в Минобороны.В ведомстве добавили, что военному атташе "указано на непрофессиональные действия экипажа эсминца "Chafee" ВМС США, грубо нарушившего Международные правила предупреждения столкновения судов в море (МППСС-72) и положения российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года".
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сша, военно-морские силы сша, россия, в мире, происшествия, безопасность, вмф рф, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
18:59 15.10.2021 (обновлено: 19:03 15.10.2021)
 
Минобороны вызвало военного атташе США из-за инцидента в Японском море

Минобороны вызвало военного атташе США из-за попытки эсминца Chafee нарушить границу

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Минобороны РФ вызвало военного атташе США в связи с попыткой американского эсминца нарушить морскую границу России, офицеру США было указано на непрофессиональные действия экипажа эсминца "Chafee" ВМС США, сообщили журналистам в пятницу в военном ведомстве.
"Вечером 15 октября в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве. Представителю вооружённых сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем "Chafee" ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого", - сказали в Минобороны.
В ведомстве добавили, что военному атташе "указано на непрофессиональные действия экипажа эсминца "Chafee" ВМС США, грубо нарушившего Международные правила предупреждения столкновения судов в море (МППСС-72) и положения российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года".
Видео операции по вытеснению американского эсминца из российских вод - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
Вчера, 17:07
Опубликовано видео операции по вытеснению эсминца США из российских вод
 
СШАВоенно-морские силы СШАРоссияВ миреПроисшествияБезопасностьВМФ РФМоскваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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