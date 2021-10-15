https://ria.ru/20211015/minoborony-1754802319.html

Минобороны вызвало военного атташе США из-за инцидента в Японском море

Минобороны вызвало военного атташе США из-за инцидента в Японском море - РИА Новости, 15.10.2021

Минобороны вызвало военного атташе США из-за инцидента в Японском море

Минобороны РФ вызвало военного атташе США в связи с попыткой американского эсминца нарушить морскую границу России, офицеру США было указано на... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T18:59

2021-10-15T18:59

2021-10-15T19:03

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Минобороны РФ вызвало военного атташе США в связи с попыткой американского эсминца нарушить морскую границу России, офицеру США было указано на непрофессиональные действия экипажа эсминца "Chafee" ВМС США, сообщили журналистам в пятницу в военном ведомстве."Вечером 15 октября в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве. Представителю вооружённых сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем "Chafee" ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого", - сказали в Минобороны.В ведомстве добавили, что военному атташе "указано на непрофессиональные действия экипажа эсминца "Chafee" ВМС США, грубо нарушившего Международные правила предупреждения столкновения судов в море (МППСС-72) и положения российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года".

https://ria.ru/20211015/esminets-1754776902.html

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