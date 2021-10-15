https://ria.ru/20211015/migratsii-1754715832.html

Россия предложила СНГ принять заявление о взаимодействии в сфере миграции

Россия предложила СНГ принять заявление о взаимодействии в сфере миграции - РИА Новости, 15.10.2021

Россия предложила СНГ принять заявление о взаимодействии в сфере миграции

Россия предлагает странам СНГ принять совместное заявление о развитии взаимодействия в сфере миграции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:34

2021-10-15T12:34

2021-10-15T12:50

в мире

владимир путин

снг

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия предлагает странам СНГ принять совместное заявление о развитии взаимодействия в сфере миграции, заявил президент России Владимир Путин."Россия выдвинула идею принятия государствами-членами СНГ по итогам нынешнего заседания совместного заявления о развитии взаимодействия в сфере миграции", - сказал российский президент на заседании Совета глав государств СНГ.По его словам, это заявление нацеливает страны на активизацию работы по гармонизации договорно-правовой базы в области трудового законодательства, подготовки трудовых мигрантов, развитию цифровых платформ для оптимизации процессов трудоустройства."Для всех это важно. Для всех", - подчеркнул Путин. Он пояснил, что наряду с экономикой важнейшее значение имеет и гуманитарное измерение.

https://ria.ru/20211015/sng-1754709422.html

россия

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2021

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в мире, владимир путин, снг, россия