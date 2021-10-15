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Россия предложила СНГ принять заявление о взаимодействии в сфере миграции
Россия предложила СНГ принять заявление о взаимодействии в сфере миграции - РИА Новости, 15.10.2021
Россия предложила СНГ принять заявление о взаимодействии в сфере миграции
Россия предлагает странам СНГ принять совместное заявление о развитии взаимодействия в сфере миграции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:34
2021-10-15T12:50
в мире
владимир путин
снг
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия предлагает странам СНГ принять совместное заявление о развитии взаимодействия в сфере миграции, заявил президент России Владимир Путин."Россия выдвинула идею принятия государствами-членами СНГ по итогам нынешнего заседания совместного заявления о развитии взаимодействия в сфере миграции", - сказал российский президент на заседании Совета глав государств СНГ.По его словам, это заявление нацеливает страны на активизацию работы по гармонизации договорно-правовой базы в области трудового законодательства, подготовки трудовых мигрантов, развитию цифровых платформ для оптимизации процессов трудоустройства."Для всех это важно. Для всех", - подчеркнул Путин. Он пояснил, что наряду с экономикой важнейшее значение имеет и гуманитарное измерение.
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в мире, владимир путин, снг, россия
12:34 15.10.2021 (обновлено: 12:50 15.10.2021)
 
Россия предложила СНГ принять заявление о взаимодействии в сфере миграции

Россия предложила странам СНГ принять заявление о взаимодействии в сфере миграции

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета глав государств - участников СНГ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета глав государств - участников СНГ - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия предлагает странам СНГ принять совместное заявление о развитии взаимодействия в сфере миграции, заявил президент России Владимир Путин.
"Россия выдвинула идею принятия государствами-членами СНГ по итогам нынешнего заседания совместного заявления о развитии взаимодействия в сфере миграции", - сказал российский президент на заседании Совета глав государств СНГ.
По его словам, это заявление нацеливает страны на активизацию работы по гармонизации договорно-правовой базы в области трудового законодательства, подготовки трудовых мигрантов, развитию цифровых платформ для оптимизации процессов трудоустройства.
"Для всех это важно. Для всех", - подчеркнул Путин. Он пояснил, что наряду с экономикой важнейшее значение имеет и гуманитарное измерение.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
12:06
Лукашенко призвал защитить интересы СНГ на мировом рынке
 
В миреВладимир ПутинСНГРоссия
 
 
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