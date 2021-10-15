https://ria.ru/20211015/migratsii-1754715832.html
Россия предложила СНГ принять заявление о взаимодействии в сфере миграции
Россия предложила СНГ принять заявление о взаимодействии в сфере миграции - РИА Новости, 15.10.2021
Россия предложила СНГ принять заявление о взаимодействии в сфере миграции
Россия предлагает странам СНГ принять совместное заявление о развитии взаимодействия в сфере миграции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:34
2021-10-15T12:34
2021-10-15T12:50
в мире
владимир путин
снг
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия предлагает странам СНГ принять совместное заявление о развитии взаимодействия в сфере миграции, заявил президент России Владимир Путин."Россия выдвинула идею принятия государствами-членами СНГ по итогам нынешнего заседания совместного заявления о развитии взаимодействия в сфере миграции", - сказал российский президент на заседании Совета глав государств СНГ.По его словам, это заявление нацеливает страны на активизацию работы по гармонизации договорно-правовой базы в области трудового законодательства, подготовки трудовых мигрантов, развитию цифровых платформ для оптимизации процессов трудоустройства."Для всех это важно. Для всех", - подчеркнул Путин. Он пояснил, что наряду с экономикой важнейшее значение имеет и гуманитарное измерение.
https://ria.ru/20211015/sng-1754709422.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, владимир путин, снг, россия
12:34 15.10.2021 (обновлено: 12:50 15.10.2021)
Россия предложила СНГ принять заявление о взаимодействии в сфере миграции
Россия предложила странам СНГ принять заявление о взаимодействии в сфере миграции
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия
предлагает странам СНГ
принять совместное заявление о развитии взаимодействия в сфере миграции, заявил президент России Владимир Путин
.
"Россия выдвинула идею принятия государствами-членами СНГ по итогам нынешнего заседания совместного заявления о развитии взаимодействия в сфере миграции", - сказал российский президент на заседании Совета глав государств СНГ.
По его словам, это заявление нацеливает страны на активизацию работы по гармонизации договорно-правовой базы в области трудового законодательства, подготовки трудовых мигрантов, развитию цифровых платформ для оптимизации процессов трудоустройства.
"Для всех это важно. Для всех", - подчеркнул Путин. Он пояснил, что наряду с экономикой важнейшее значение имеет и гуманитарное измерение.