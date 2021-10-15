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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211015/mid-1754741087.html
МИД раскритиковал размещение военных баз США в странах Центральной Азии
МИД раскритиковал размещение военных баз США в странах Центральной Азии - РИА Новости, 15.10.2021
МИД раскритиковал размещение военных баз США в странах Центральной Азии
Риски от размещения иностранных военных баз в Центральной Азии превысят любые выгоды и поставят крест на крупных инфраструктурных проектах в Афганистане, заявил РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T14:28
2021-10-15T15:24
в мире
афганистан
россия
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Риски от размещения иностранных военных баз в Центральной Азии превысят любые выгоды и поставят крест на крупных инфраструктурных проектах в Афганистане, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник."Риски от иностранного военного базирования превысят любые выгоды. Придется тогда ставить крест на крупных проектах на территории Афганистана, связанных с прокладкой газопроводов, линий электропередач, транспортных коридоров", - сказал Стерник, выступая в ходе XIII Конвент Российской ассоциации международных исследований.Также размещение военных баз США может поставить страны Центральной Азии под ответные удары талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ), у которых хватило бы ресурсов, чтобы нацелить их на страны региона, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник."Мы считаем крайне опасным давление, которое оказывается сейчас на наших союзников с целью военного и разведывательного базирования под предлогом антитеррористической деятельности. Это категорически неприемлемо и центральноазиатским государствам, и Россией, и Китаем, и Ираном, потому что мы понимаем, какие задачи решало бы такое базирование в Центральной Азии", - заявил Стерник, выступая в ходе XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований."По сути, прячась за спины центральноазиатов, Вашингтон подставлял бы их под ответные удары "Талибана"* или радикальных экстремистских организаций. А нацелить их на регион у талибов хватило бы ресурсов, они уже, в общем-то, грозят этим Таджикистану", - добавил Стерник.Ранее издание Politico со ссылкой на источники в конгрессе, знакомые с планами американского военного ведомства, сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в этом месяце возможность размещения контртеррористических сил США.В начале августа талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20211006/ssha-1753371012.html
https://ria.ru/20210928/afganistan-1752209639.html
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в мире, афганистан, россия
14:28 15.10.2021 (обновлено: 15:24 15.10.2021)
 
МИД раскритиковал размещение военных баз США в странах Центральной Азии

МИД России: риски от иностранных военных баз в Центральной Азии превысят любые выгоды

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Риски от размещения иностранных военных баз в Центральной Азии превысят любые выгоды и поставят крест на крупных инфраструктурных проектах в Афганистане, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.
"Риски от иностранного военного базирования превысят любые выгоды. Придется тогда ставить крест на крупных проектах на территории Афганистана, связанных с прокладкой газопроводов, линий электропередач, транспортных коридоров", - сказал Стерник, выступая в ходе XIII Конвент Российской ассоциации международных исследований.
Юрий Коков - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 17:05
В Совбезе объяснили опасность закрепления США в странах-соседях Афганистана
Также размещение военных баз США может поставить страны Центральной Азии под ответные удары талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ), у которых хватило бы ресурсов, чтобы нацелить их на страны региона, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.
"Мы считаем крайне опасным давление, которое оказывается сейчас на наших союзников с целью военного и разведывательного базирования под предлогом антитеррористической деятельности. Это категорически неприемлемо и центральноазиатским государствам, и Россией, и Китаем, и Ираном, потому что мы понимаем, какие задачи решало бы такое базирование в Центральной Азии", - заявил Стерник, выступая в ходе XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований.
"По сути, прячась за спины центральноазиатов, Вашингтон подставлял бы их под ответные удары "Талибана"* или радикальных экстремистских организаций. А нацелить их на регион у талибов хватило бы ресурсов, они уже, в общем-то, грозят этим Таджикистану", - добавил Стерник.
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 18:17Захват власти в Афганистане талибами
В Пентагоне ответили на вопрос об использовании российских баз в Азии
Ранее издание Politico со ссылкой на источники в конгрессе, знакомые с планами американского военного ведомства, сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в этом месяце возможность размещения контртеррористических сил США.
В начале августа талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России
 
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