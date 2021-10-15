https://ria.ru/20211015/mid-1754741087.html

МИД раскритиковал размещение военных баз США в странах Центральной Азии

МИД раскритиковал размещение военных баз США в странах Центральной Азии - РИА Новости, 15.10.2021

МИД раскритиковал размещение военных баз США в странах Центральной Азии

Риски от размещения иностранных военных баз в Центральной Азии превысят любые выгоды и поставят крест на крупных инфраструктурных проектах в Афганистане, заявил РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T14:28

2021-10-15T14:28

2021-10-15T15:24

в мире

афганистан

россия

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Риски от размещения иностранных военных баз в Центральной Азии превысят любые выгоды и поставят крест на крупных инфраструктурных проектах в Афганистане, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник."Риски от иностранного военного базирования превысят любые выгоды. Придется тогда ставить крест на крупных проектах на территории Афганистана, связанных с прокладкой газопроводов, линий электропередач, транспортных коридоров", - сказал Стерник, выступая в ходе XIII Конвент Российской ассоциации международных исследований.Также размещение военных баз США может поставить страны Центральной Азии под ответные удары талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ), у которых хватило бы ресурсов, чтобы нацелить их на страны региона, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник."Мы считаем крайне опасным давление, которое оказывается сейчас на наших союзников с целью военного и разведывательного базирования под предлогом антитеррористической деятельности. Это категорически неприемлемо и центральноазиатским государствам, и Россией, и Китаем, и Ираном, потому что мы понимаем, какие задачи решало бы такое базирование в Центральной Азии", - заявил Стерник, выступая в ходе XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований."По сути, прячась за спины центральноазиатов, Вашингтон подставлял бы их под ответные удары "Талибана"* или радикальных экстремистских организаций. А нацелить их на регион у талибов хватило бы ресурсов, они уже, в общем-то, грозят этим Таджикистану", - добавил Стерник.Ранее издание Politico со ссылкой на источники в конгрессе, знакомые с планами американского военного ведомства, сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в этом месяце возможность размещения контртеррористических сил США.В начале августа талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211006/ssha-1753371012.html

https://ria.ru/20210928/afganistan-1752209639.html

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в мире, афганистан, россия