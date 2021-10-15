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Туризм
https://ria.ru/20211015/michelin-1754745130.html
В Simple прокомментировали появление в России гида Michelin
В Simple прокомментировали появление в России гида Michelin - РИА Новости, 15.10.2021
В Simple прокомментировали появление в России гида Michelin
Появление в России гастрономического гида Michelin поможет развитию и гастрономической, и туристической индустрии, сообщил РИА Новости основатель и президент... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T14:48
2021-10-15T15:04
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еда - туризм
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Появление в России гастрономического гида Michelin поможет развитию и гастрономической, и туристической индустрии, сообщил РИА Новости основатель и президент Simple Group Максим Каширин - одну звезду Michelin получил ресторан Grand Cru (шеф Давид Эммерле), входящий в состав группы.В четверг в Москве был представлен первый гид Michelin по кафе и ресторанам столицы. Всего в него вошли 69 ресторанов, а первые в истории России звезды Michelin получили девять московских ресторанов: семь - по одной звезде, два ресторана - две звезды. Россия стала 33-й страной, где выпущен такой гастрономический путеводитель, а Москва - первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками."Безусловно, приход Красного гида в Россию даст толчок к развитию и гастрономической, и туристической индустрии. Мы, конечно, ожидаем увеличение выручки, связанное с тем, что у нас будет больше гостей, бронирований. Однако сейчас я не готов это оценивать. Главное - это поддержание неизменно высокого уровня сервиса и его повышение в новых для нас реалиях", - сказал Каширин.Он назвал появление гида огромным событием, "новым измерением" и новой страницей в жизни гастрономической Москвы. "Особенно важно, что теперь гид будет присуждаться ежегодно. Это большая заслуга городских властей и лично мэра Собянина, ведь теперь Москва встала в один ряд с другими мировыми гастрономическими столицами", - указал собеседник агентства."Для нас важно, что ресторан Grand Cru получил звезду в первый же год. Это подтверждает тот факт, что мы двигались в верном направлении, уделяя большое внимание качеству и деталям. Мы шли к этой награде с 2006 года. И, конечно, это огромная заслуга всей команды ресторана, во главе с нашим шефом Давидом Эммерле", - добавил Каширин.По его словам, для ресторана теперь задана планка, ниже которой опускаться нельзя. "Вчерашняя церемония как глоток свежего воздуха в очень непростых буднях, в которых сейчас оказалась вся ресторанная отрасль из-за пандемии. Это стимул двигаться вперед и становится только лучше", - заключил он.
https://ria.ru/20211015/michelin-1754693878.html
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общество, еда - туризм, россия
14:48 15.10.2021 (обновлено: 15:04 15.10.2021)
 
В Simple прокомментировали появление в России гида Michelin

Президент Simple Group: появление в России гида Michelin поможет ресторанному рынку

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНаграда Guide Michelin в руке шеф-повара московского ресторана
Награда Guide Michelin в руке шеф-повара московского ресторана - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Появление в России гастрономического гида Michelin поможет развитию и гастрономической, и туристической индустрии, сообщил РИА Новости основатель и президент Simple Group Максим Каширин - одну звезду Michelin получил ресторан Grand Cru (шеф Давид Эммерле), входящий в состав группы.
В четверг в Москве был представлен первый гид Michelin по кафе и ресторанам столицы. Всего в него вошли 69 ресторанов, а первые в истории России звезды Michelin получили девять московских ресторанов: семь - по одной звезде, два ресторана - две звезды. Россия стала 33-й страной, где выпущен такой гастрономический путеводитель, а Москва - первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками.
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Он назвал появление гида огромным событием, "новым измерением" и новой страницей в жизни гастрономической Москвы. "Особенно важно, что теперь гид будет присуждаться ежегодно. Это большая заслуга городских властей и лично мэра Собянина, ведь теперь Москва встала в один ряд с другими мировыми гастрономическими столицами", - указал собеседник агентства.
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"Для нас важно, что ресторан Grand Cru получил звезду в первый же год. Это подтверждает тот факт, что мы двигались в верном направлении, уделяя большое внимание качеству и деталям. Мы шли к этой награде с 2006 года. И, конечно, это огромная заслуга всей команды ресторана, во главе с нашим шефом Давидом Эммерле", - добавил Каширин.
По его словам, для ресторана теперь задана планка, ниже которой опускаться нельзя. "Вчерашняя церемония как глоток свежего воздуха в очень непростых буднях, в которых сейчас оказалась вся ресторанная отрасль из-за пандемии. Это стимул двигаться вперед и становится только лучше", - заключил он.
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