https://ria.ru/20211015/michelin-1754745130.html

В Simple прокомментировали появление в России гида Michelin

В Simple прокомментировали появление в России гида Michelin - РИА Новости, 15.10.2021

В Simple прокомментировали появление в России гида Michelin

Появление в России гастрономического гида Michelin поможет развитию и гастрономической, и туристической индустрии, сообщил РИА Новости основатель и президент... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T14:48

2021-10-15T14:48

2021-10-15T15:04

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Появление в России гастрономического гида Michelin поможет развитию и гастрономической, и туристической индустрии, сообщил РИА Новости основатель и президент Simple Group Максим Каширин - одну звезду Michelin получил ресторан Grand Cru (шеф Давид Эммерле), входящий в состав группы.В четверг в Москве был представлен первый гид Michelin по кафе и ресторанам столицы. Всего в него вошли 69 ресторанов, а первые в истории России звезды Michelin получили девять московских ресторанов: семь - по одной звезде, два ресторана - две звезды. Россия стала 33-й страной, где выпущен такой гастрономический путеводитель, а Москва - первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками."Безусловно, приход Красного гида в Россию даст толчок к развитию и гастрономической, и туристической индустрии. Мы, конечно, ожидаем увеличение выручки, связанное с тем, что у нас будет больше гостей, бронирований. Однако сейчас я не готов это оценивать. Главное - это поддержание неизменно высокого уровня сервиса и его повышение в новых для нас реалиях", - сказал Каширин.Он назвал появление гида огромным событием, "новым измерением" и новой страницей в жизни гастрономической Москвы. "Особенно важно, что теперь гид будет присуждаться ежегодно. Это большая заслуга городских властей и лично мэра Собянина, ведь теперь Москва встала в один ряд с другими мировыми гастрономическими столицами", - указал собеседник агентства."Для нас важно, что ресторан Grand Cru получил звезду в первый же год. Это подтверждает тот факт, что мы двигались в верном направлении, уделяя большое внимание качеству и деталям. Мы шли к этой награде с 2006 года. И, конечно, это огромная заслуга всей команды ресторана, во главе с нашим шефом Давидом Эммерле", - добавил Каширин.По его словам, для ресторана теперь задана планка, ниже которой опускаться нельзя. "Вчерашняя церемония как глоток свежего воздуха в очень непростых буднях, в которых сейчас оказалась вся ресторанная отрасль из-за пандемии. Это стимул двигаться вперед и становится только лучше", - заключил он.

https://ria.ru/20211015/michelin-1754693878.html

https://ria.ru/20211014/michelin-1754629263.html

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общество, еда - туризм, россия