https://ria.ru/20211015/messendzhery-1754660234.html
Россиянам рассказали о наиболее надежных мессенджерах
Россиянам рассказали о наиболее надежных мессенджерах - РИА Новости, 15.10.2021
Россиянам рассказали о наиболее надежных мессенджерах
Для многих пользователей мессенджеров важным качеством приложения является его безопасность. Чаще всего система передачи сообщений построена по принципу... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T01:20
2021-10-15T01:20
2021-10-15T01:20
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Для многих пользователей мессенджеров важным качеством приложения является его безопасность. Чаще всего система передачи сообщений построена по принципу пользователь-сервер-пользователь, но иногда встречаются варианты, работающие по принципу peer-to-peer, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.В первом случае данные пользователей проходят через сервер мессенджера. Эксперт отметил, что создатель программы не может прочитать сообщение, но может иметь доступ к ряду метаданных, например, к информации о номере и типе устройства, с которого вы переписываетесь, ваш IP-адрес в сети и даже телефонный номер.В случае с peer-to-peer-мессенджерами общение происходит напрямую между устройствами собеседников, в обход промежуточных серверов. Однако в таком случае в чат невозможно зайти с другого девайса, а функционал снижен.Также существует компромиссный вариант: чаты, работающие через сервер, но имеющие сквозное шифрование. Его смысл состоит в том, что элементы для работоспособности программы находятся на неопределенном количестве устройств, но при этом ни один элемент по отдельности не несет никакой важной информации, соответственно взломать такую систему сложнее, пояснил эксперт.
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общество, технологии, россия, павел мясоедов, смартфоны
Россиянам рассказали о наиболее надежных мессенджерах
Эксперт Мясоедов: чаты со сквозным шифрованием наиболее защищены от взлома
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Для многих пользователей мессенджеров важным качеством приложения является его безопасность. Чаще всего система передачи сообщений построена по принципу пользователь-сервер-пользователь, но иногда встречаются варианты, работающие по принципу peer-to-peer, рассказал агентству "Прайм
" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов
.
В первом случае данные пользователей проходят через сервер мессенджера. Эксперт отметил, что создатель программы не может прочитать сообщение, но может иметь доступ к ряду метаданных, например, к информации о номере и типе устройства, с которого вы переписываетесь, ваш IP-адрес в сети и даже телефонный номер.
"Самые популярные приложения поддерживают какой-то вид шифрования информации, но даже если сами сообщения не видны третьим лицам, то с метаданными создатель программы ознакомиться все-таки может", — сказал Мясоедов.
В случае с peer-to-peer-мессенджерами общение происходит напрямую между устройствами собеседников, в обход промежуточных серверов. Однако в таком случае в чат невозможно зайти с другого девайса, а функционал снижен.
Также существует компромиссный вариант: чаты, работающие через сервер, но имеющие сквозное шифрование. Его смысл состоит в том, что элементы для работоспособности программы находятся на неопределенном количестве устройств, но при этом ни один элемент по отдельности не несет никакой важной информации, соответственно взломать такую систему сложнее, пояснил эксперт.