https://ria.ru/20211015/messendzhery-1754660234.html

Россиянам рассказали о наиболее надежных мессенджерах

Россиянам рассказали о наиболее надежных мессенджерах - РИА Новости, 15.10.2021

Россиянам рассказали о наиболее надежных мессенджерах

Для многих пользователей мессенджеров важным качеством приложения является его безопасность. Чаще всего система передачи сообщений построена по принципу... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T01:20

2021-10-15T01:20

2021-10-15T01:20

общество

технологии

россия

павел мясоедов

смартфоны

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Для многих пользователей мессенджеров важным качеством приложения является его безопасность. Чаще всего система передачи сообщений построена по принципу пользователь-сервер-пользователь, но иногда встречаются варианты, работающие по принципу peer-to-peer, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.В первом случае данные пользователей проходят через сервер мессенджера. Эксперт отметил, что создатель программы не может прочитать сообщение, но может иметь доступ к ряду метаданных, например, к информации о номере и типе устройства, с которого вы переписываетесь, ваш IP-адрес в сети и даже телефонный номер.В случае с peer-to-peer-мессенджерами общение происходит напрямую между устройствами собеседников, в обход промежуточных серверов. Однако в таком случае в чат невозможно зайти с другого девайса, а функционал снижен.Также существует компромиссный вариант: чаты, работающие через сервер, но имеющие сквозное шифрование. Его смысл состоит в том, что элементы для работоспособности программы находятся на неопределенном количестве устройств, но при этом ни один элемент по отдельности не несет никакой важной информации, соответственно взломать такую систему сложнее, пояснил эксперт.

https://ria.ru/20211004/poteri-1753075015.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, россия, павел мясоедов, смартфоны