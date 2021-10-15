https://ria.ru/20211015/mere-1754816195.html

На Украине ввели санкции против российской сети MERE

На Украине ввели санкции против российской сети MERE - РИА Новости, 15.10.2021

На Украине ввели санкции против российской сети MERE

Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу утвердил санкции против российской сети MERE, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T20:52

2021-10-15T20:52

2021-10-15T20:52

в мире

украина

киевская область

алексей данилов

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КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу утвердил санкции против российской сети MERE, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.Ранее ряд СМИ сообщили, что российская торговая сеть открыла супермаркеты в ряде городов страны. Данилов ранее заявлял, что сеть в стране работать не будет."Следующий вопрос, который мы рассматривали, касается санкций относительно компании MERE. Она после сегодняшнего заседания СНБО больше не имеет права работать", - сказал Данилов на брифинге.Он добавил, что единственным городом, где компания ведет свою деятельность, является Белая Церковь в Киевской области.

https://ria.ru/20211015/sanktsii-1754811768.html

украина

киевская область

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в мире, украина, киевская область, алексей данилов