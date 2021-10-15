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На Украине ввели санкции против российской сети MERE
На Украине ввели санкции против российской сети MERE - РИА Новости, 15.10.2021
На Украине ввели санкции против российской сети MERE
Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу утвердил санкции против российской сети MERE, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T20:52
2021-10-15T20:52
в мире
украина
киевская область
алексей данилов
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КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу утвердил санкции против российской сети MERE, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.Ранее ряд СМИ сообщили, что российская торговая сеть открыла супермаркеты в ряде городов страны. Данилов ранее заявлял, что сеть в стране работать не будет."Следующий вопрос, который мы рассматривали, касается санкций относительно компании MERE. Она после сегодняшнего заседания СНБО больше не имеет права работать", - сказал Данилов на брифинге.Он добавил, что единственным городом, где компания ведет свою деятельность, является Белая Церковь в Киевской области.
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в мире, украина, киевская область, алексей данилов
20:52 15.10.2021
 
На Украине ввели санкции против российской сети MERE

СНБО Украины утвердил санкции против российской сети MERE

© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкПосетители в магазине торговой сети "Светофор" в Риге
Посетители в магазине торговой сети Светофор в Риге - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу утвердил санкции против российской сети MERE, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Ранее ряд СМИ сообщили, что российская торговая сеть открыла супермаркеты в ряде городов страны. Данилов ранее заявлял, что сеть в стране работать не будет.
"Следующий вопрос, который мы рассматривали, касается санкций относительно компании MERE. Она после сегодняшнего заседания СНБО больше не имеет права работать", - сказал Данилов на брифинге.
Он добавил, что единственным городом, где компания ведет свою деятельность, является Белая Церковь в Киевской области.
Голосование на выборах в Госдуму на избирательном участке в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
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