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Матвиенко заявила о неизменности позиции России по Курилам
Матвиенко заявила о неизменности позиции России по Курилам - РИА Новости, 15.10.2021
Матвиенко заявила о неизменности позиции России по Курилам
Позиция России по Южным Курилам не изменится, ее суверенитет над островами всегда будет сохранен, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T10:44
2021-10-15T10:44
япония
курильские острова
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Позиция России по Южным Курилам не изменится, ее суверенитет над островами всегда будет сохранен, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Говоря о заявлении премьер-министра Японии о принадлежности Южных Курил, спикер подчеркнула, что они не могут не вызывать разочарования.При этом, по ее словам, Россия заинтересована в выстраивании с Японией диалога и добрососедских отношений.
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япония, курильские острова, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия
10:44 15.10.2021
 
Матвиенко заявила о неизменности позиции России по Курилам

Матвиенко: Россия сохранит суверенитет над Южными Курилами

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Позиция России по Южным Курилам не изменится, ее суверенитет над островами всегда будет сохранен, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Позиция России открытая, понятная. Мы ни завтра, ни через год, ни через десять лет не будем менять, я уверена абсолютно, свою позицию. Мы всегда будем сохранять российский суверенитет над Курилами, это часть российской территории", - сказала она в интервью RT.

Говоря о заявлении премьер-министра Японии о принадлежности Южных Курил, спикер подчеркнула, что они не могут не вызывать разочарования.
"Ни юридически, ни исходя из международных документов оснований для такого рода высказываний нет. По итогам Второй мировой войны Курильские острова были переданы под суверенитет России", - напомнила Матвиенко.
При этом, по ее словам, Россия заинтересована в выстраивании с Японией диалога и добрососедских отношений.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
10:25
Матвиенко указала на необходимость договоренностей с США
 
ЯпонияКурильские островаСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоРоссия
 
 
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