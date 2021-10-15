https://ria.ru/20211015/matvienko-1754690881.html

Матвиенко заявила о неизменности позиции России по Курилам

Матвиенко заявила о неизменности позиции России по Курилам - РИА Новости, 15.10.2021

Матвиенко заявила о неизменности позиции России по Курилам

Позиция России по Южным Курилам не изменится, ее суверенитет над островами всегда будет сохранен, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T10:44

2021-10-15T10:44

2021-10-15T10:44

япония

курильские острова

совет федерации рф

валентина матвиенко

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Позиция России по Южным Курилам не изменится, ее суверенитет над островами всегда будет сохранен, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Говоря о заявлении премьер-министра Японии о принадлежности Южных Курил, спикер подчеркнула, что они не могут не вызывать разочарования.При этом, по ее словам, Россия заинтересована в выстраивании с Японией диалога и добрососедских отношений.

https://ria.ru/20211015/matvienko-1754686121.html

япония

курильские острова

россия

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япония, курильские острова, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия