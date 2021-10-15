https://ria.ru/20211015/matvienko-1754690881.html
Матвиенко заявила о неизменности позиции России по Курилам
Матвиенко заявила о неизменности позиции России по Курилам - РИА Новости, 15.10.2021
Матвиенко заявила о неизменности позиции России по Курилам
Позиция России по Южным Курилам не изменится, ее суверенитет над островами всегда будет сохранен, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T10:44
2021-10-15T10:44
2021-10-15T10:44
япония
курильские острова
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Позиция России по Южным Курилам не изменится, ее суверенитет над островами всегда будет сохранен, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Говоря о заявлении премьер-министра Японии о принадлежности Южных Курил, спикер подчеркнула, что они не могут не вызывать разочарования.При этом, по ее словам, Россия заинтересована в выстраивании с Японией диалога и добрососедских отношений.
https://ria.ru/20211015/matvienko-1754686121.html
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япония, курильские острова, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия
Матвиенко заявила о неизменности позиции России по Курилам
Матвиенко: Россия сохранит суверенитет над Южными Курилами