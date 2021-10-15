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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211015/lokshin-1754724761.html
Трагедия. Российский оперный певец умер в 31 год
Оперный певец Павел Локшин умер в 31 год - РИА Новости, 15.10.2021
Трагедия. Российский оперный певец умер в 31 год
Солист Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки Павел Локшин умер в 31 год. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T13:14
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культура
челябинск
россия
культура
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Солист Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки Павел Локшин умер в 31 год."Четырнадцатого октября ушел из жизни солист Челябинского театра оперы и балета Павел Локшин (20.01.1990 — 14.10.2021). Скорбим и приносим глубочайшие соболезнования родным и близким!" — сообщил театр в официальном аккаунте во "ВКонтакте".Как пишут местные СМИ, причиной смерти стала пневмония, вызванная COVID-19.Локшин работал в театре с 2014 года. Он исполнял басовые партии в спектаклях "Жизнь за царя", "Фауст", "Царская невеста", "Иоланта", "Евгений Онегин", "Князь Игорь" и других.
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челябинск, россия, культура
13:14 15.10.2021 (обновлено: 13:56 15.10.2021)
 
Оперный певец Павел Локшин умер в 31 год

Солист Челябинского театра оперы и балета Павел Локшин умер в 31 год

© Фото : Челябинский театр оперы и балета / VkontakteПавел Локшин
Павел Локшин - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Фото : Челябинский театр оперы и балета / Vkontakte
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Солист Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки Павел Локшин умер в 31 год.
"Четырнадцатого октября ушел из жизни солист Челябинского театра оперы и балета Павел Локшин (20.01.1990 — 14.10.2021). Скорбим и приносим глубочайшие соболезнования родным и близким!" — сообщил театр в официальном аккаунте во "ВКонтакте".
Как пишут местные СМИ, причиной смерти стала пневмония, вызванная COVID-19.
Локшин работал в театре с 2014 года. Он исполнял басовые партии в спектаклях "Жизнь за царя", "Фауст", "Царская невеста", "Иоланта", "Евгений Онегин", "Князь Игорь" и других.
 
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