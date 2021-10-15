https://ria.ru/20211015/lokdaun-1754682892.html
Матвиенко заявила об отсутствии оснований вводить общефедеральный локдаун
Матвиенко заявила об отсутствии оснований вводить общефедеральный локдаун - РИА Новости, 15.10.2021
Матвиенко заявила об отсутствии оснований вводить общефедеральный локдаун
Оснований для введения общефедерального локдауна нет, хотя ситуация с коронавирусом в России непростая, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T10:07
2021-10-15T10:07
2021-10-15T11:07
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Оснований для введения общефедерального локдауна нет, хотя ситуация с коронавирусом в России непростая, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей", - сказала она в интервью RT.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:07 15.10.2021 (обновлено: 11:07 15.10.2021)
Матвиенко заявила об отсутствии оснований вводить общефедеральный локдаун
Матвиенко заявила об отсутствии оснований вводить локдаун в России из-за COVID-19