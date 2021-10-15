https://ria.ru/20211015/lokdaun-1754682892.html

Матвиенко заявила об отсутствии оснований вводить общефедеральный локдаун

Матвиенко заявила об отсутствии оснований вводить общефедеральный локдаун - РИА Новости, 15.10.2021

Матвиенко заявила об отсутствии оснований вводить общефедеральный локдаун

Оснований для введения общефедерального локдауна нет, хотя ситуация с коронавирусом в России непростая, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T10:07

2021-10-15T10:07

2021-10-15T11:07

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Оснований для введения общефедерального локдауна нет, хотя ситуация с коронавирусом в России непростая, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей", - сказала она в интервью RT.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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