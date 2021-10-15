https://ria.ru/20211015/lnr-1754771447.html

ЛНР ограничила передвижение ОБСЕ по некоторым маршрутам

ЛНР ограничила передвижение ОБСЕ по некоторым маршрутам - РИА Новости, 15.10.2021

ЛНР ограничила передвижение ОБСЕ по некоторым маршрутам

Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ограничило... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T16:47

2021-10-15T16:47

2021-10-15T16:59

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ЛУГАНСК, 15 окт – РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ограничило передвижение патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по ряду маршрутов до возвращения из украинского плена своего сотрудника, заявил руководитель представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко.Ранее в ЛНР заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения."Ограничивается ряд маршрутов передвижения миссии ОБСЕ, также мы поставили условие о прекращении обсуждения каких-либо вопросов до освобождения нашего сотрудника", - говорится в заявлении Филипоненко, предоставленном журналистам.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211015/stskk-1754769611.html

https://ria.ru/20211015/stskk-1754772862.html

луганская народная республика

украина

луганск

донецкая народная республика

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