16:47 15.10.2021 (обновлено: 16:59 15.10.2021)
ЛНР ограничила передвижение ОБСЕ по некоторым маршрутам
ЛНР ограничила передвижение ОБСЕ по ряду маршрутов до возвращения плененного офицера СЦКК
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики
ЛУГАНСК, 15 окт – РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ограничило передвижение патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по ряду маршрутов до возвращения из украинского плена своего сотрудника, заявил руководитель представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения.
"Ограничивается ряд маршрутов передвижения миссии ОБСЕ, также мы поставили условие о прекращении обсуждения каких-либо вопросов до освобождения нашего сотрудника", - говорится в заявлении Филипоненко, предоставленном журналистам.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.