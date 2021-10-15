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ЛНР ограничила передвижение ОБСЕ по некоторым маршрутам
ЛНР ограничила передвижение ОБСЕ по некоторым маршрутам - РИА Новости, 15.10.2021
ЛНР ограничила передвижение ОБСЕ по некоторым маршрутам
Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ограничило... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:47
2021-10-15T16:59
в мире
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
украина
оон
луганск
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 15 окт – РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ограничило передвижение патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по ряду маршрутов до возвращения из украинского плена своего сотрудника, заявил руководитель представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко.Ранее в ЛНР заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения."Ограничивается ряд маршрутов передвижения миссии ОБСЕ, также мы поставили условие о прекращении обсуждения каких-либо вопросов до освобождения нашего сотрудника", - говорится в заявлении Филипоненко, предоставленном журналистам.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211015/stskk-1754769611.html
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луганская народная республика
украина
луганск
донецкая народная республика
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в мире, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр, украина, оон, луганск, донецкая народная республика, обсе, смм обсе, михаил филипоненко
16:47 15.10.2021 (обновлено: 16:59 15.10.2021)
 
ЛНР ограничила передвижение ОБСЕ по некоторым маршрутам

ЛНР ограничила передвижение ОБСЕ по ряду маршрутов до возвращения плененного офицера СЦКК

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 15 окт – РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ограничило передвижение патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по ряду маршрутов до возвращения из украинского плена своего сотрудника, заявил руководитель представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК в четверг прекратило все контакты с Киевом, а также в пятницу отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения.
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
Вчера, 16:39
ЛНР отозвала гарантии безопасности Киеву у линии соприкосновения
"Ограничивается ряд маршрутов передвижения миссии ОБСЕ, также мы поставили условие о прекращении обсуждения каких-либо вопросов до освобождения нашего сотрудника", - говорится в заявлении Филипоненко, предоставленном журналистам.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Заместитель командующего корпусом министерства обороны ДНР Эдуард Басурин. 2016 год - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
Вчера, 16:55
В ДНР обвинили Украину в подвозе боеприпасов на машинах с символикой СЦКК
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаООНЛуганскДонецкая Народная РеспубликаОБСЕСММ ОБСЕМихаил Филипоненко
 
 
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