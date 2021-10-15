https://ria.ru/20211015/lekarstva-1754823947.html
Утвержден перечень бесплатных лекарств для перенесших инсульт и инфаркт
Утвержден перечень бесплатных лекарств для перенесших инсульт и инфаркт - РИА Новости, 15.10.2021
Утвержден перечень бесплатных лекарств для перенесших инсульт и инфаркт
Минздрав России утвердил перечень бесплатных лекарств, которые будут получать пациенты, перенесшие инсульт или инфаркт, в него вошли 23 препарата,... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T22:34
2021-10-15T22:34
2021-10-15T22:37
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
здоровье
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Минздрав России утвердил перечень бесплатных лекарств, которые будут получать пациенты, перенесшие инсульт или инфаркт, в него вошли 23 препарата, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Приказываю: утвердить прилагаемый перечень лекарственных препаратов для медицинского применения для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний", - написано в приказе, подписанном министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.Согласно документу, в утвержденный перечень лекарств входят 23 препарата.В августе сообщалось, что правительство РФ продлит до двух лет период бесплатного лекарственного обеспечения граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе перенёсших инфаркт или инсульт.
https://ria.ru/20211014/simptomy-1754478720.html
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, здоровье, россия
22:34 15.10.2021 (обновлено: 22:37 15.10.2021)
Утвержден перечень бесплатных лекарств для перенесших инсульт и инфаркт
Минздрав утвердил список бесплатных лекарств для людей, перенесших инсульт и инфаркт