https://ria.ru/20211015/lekarstva-1754823947.html

Утвержден перечень бесплатных лекарств для перенесших инсульт и инфаркт

Утвержден перечень бесплатных лекарств для перенесших инсульт и инфаркт - РИА Новости, 15.10.2021

Утвержден перечень бесплатных лекарств для перенесших инсульт и инфаркт

Минздрав России утвердил перечень бесплатных лекарств, которые будут получать пациенты, перенесшие инсульт или инфаркт, в него вошли 23 препарата,... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T22:34

2021-10-15T22:34

2021-10-15T22:37

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

здоровье

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601783926_0:108:3144:1877_1920x0_80_0_0_0e16ec73f46ddaf8ab40d9989f980edb.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Минздрав России утвердил перечень бесплатных лекарств, которые будут получать пациенты, перенесшие инсульт или инфаркт, в него вошли 23 препарата, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Приказываю: утвердить прилагаемый перечень лекарственных препаратов для медицинского применения для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний", - написано в приказе, подписанном министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.Согласно документу, в утвержденный перечень лекарств входят 23 препарата.В августе сообщалось, что правительство РФ продлит до двух лет период бесплатного лекарственного обеспечения граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе перенёсших инфаркт или инсульт.

https://ria.ru/20211014/simptomy-1754478720.html

https://ria.ru/20211010/lekarstvo-1753850834.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, здоровье, россия