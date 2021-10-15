В Ивановской области предприятия легпрома наращивают выпуск продукции
© Ольга РаспоповаМузей Ивановского ситца
© Ольга Распопова
ИВАНОВО, 15 окт – РИА Новости. Предприятия Ивановской области в 2020 году получили федеральную господдержка в размере более чем одного миллиарда рублей, что в 2,3 раза больше, чем в 2019 году, сообщил РИА Новости представитель регионального правительства, выступая на проходящем в Иванове Всероссийском форуме легкой промышленности.
"Это стало возможным благодаря решениям правительства РФ и поддержке отрасли Минпромторгом. Так, единовременную скидку в размере 50% цены приобретения оборудования при уплате авансового лизингового платежа получили семь предприятий на 432 миллиона рублей. Пяти компаниям субсидированы кредиты на пополнение оборотных средств на сумму 160 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, еще два предприятия – участники комплексной программы поддержки производства изделий из льна – получили поддержку на сумму 47 миллионов рублей. Почти 370 миллионов рублей – льготные займы Фонда развития промышленности. Кроме того, по решению российского руководства в рамках антикризисных мер, связанных с пандемией, предприятиям отрасли был предоставлен доступ к получению кредита под 2% с последующим списанием при сохранении занятости. Всего же в Ивановской области в рамках этой программы по всем отраслям выдано свыше двух тысяч кредитов на сумму почти четыре миллиарда рублей.
По его словам, еще два предприятия – участники комплексной программы поддержки производства изделий из льна – получили поддержку на сумму 47 миллионов рублей. Почти 370 миллионов рублей – льготные займы Фонда развития промышленности. Кроме того, по решению российского руководства в рамках антикризисных мер, связанных с пандемией, предприятиям отрасли был предоставлен доступ к получению кредита под 2% с последующим списанием при сохранении занятости. Всего же в Ивановской области в рамках этой программы по всем отраслям выдано свыше двух тысяч кредитов на сумму почти четыре миллиарда рублей.
Для того чтобы предприниматели могли сориентироваться в тех преференциях, которые предоставляет им государство или институты развития в Ивановской области работает центр "Мой бизнес". Как результат этой работы – Ивановская область по-прежнему является центром текстильной промышленности России. "Сегодня наши предприятия активно перестраиваются. Встраиваются в те процессы, которые происходят в отрасли. Это создание и реализация пилотных проектов по ресайклингу, новые подходы в разработке изделий и дизайне, новые механизмы продвижения продукции через интернет-каналы продаж, работа, связанная с подготовкой кадров", - процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства Ивановской области Людмилу Дмитриеву.
Форум проходит с 2014 года под эгидой Минпромторга РФ. В 2018 году по инициативе губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского местом проведения форума впервые стал город Иваново. В 2021 году Ивановская область стала площадкой авторитетного профессионального события в третий раз. Форум проходит в соответствии с действующими в регионе регламентами безопасности, которые включают допуск к мероприятиям участников, прошедших тестирование.