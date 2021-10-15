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Ивановская область
https://ria.ru/20211015/legprom-1754768518.html
В Ивановской области предприятия легпрома наращивают выпуск продукции
В Ивановской области предприятия легпрома наращивают выпуск продукции - РИА Новости, 15.10.2021
В Ивановской области предприятия легпрома наращивают выпуск продукции
Предприятия Ивановской области в 2020 году получили федеральную господдержка в размере более чем одного миллиарда рублей, что в 2,3 раза больше, чем в 2019... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:36
2021-10-15T16:36
ивановская область
иваново
ивановская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
фонд развития промышленности
россия
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ИВАНОВО, 15 окт – РИА Новости. Предприятия Ивановской области в 2020 году получили федеральную господдержка в размере более чем одного миллиарда рублей, что в 2,3 раза больше, чем в 2019 году, сообщил РИА Новости представитель регионального правительства, выступая на проходящем в Иванове Всероссийском форуме легкой промышленности."Это стало возможным благодаря решениям правительства РФ и поддержке отрасли Минпромторгом. Так, единовременную скидку в размере 50% цены приобретения оборудования при уплате авансового лизингового платежа получили семь предприятий на 432 миллиона рублей. Пяти компаниям субсидированы кредиты на пополнение оборотных средств на сумму 160 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.По его словам, еще два предприятия – участники комплексной программы поддержки производства изделий из льна – получили поддержку на сумму 47 миллионов рублей. Почти 370 миллионов рублей – льготные займы Фонда развития промышленности. Кроме того, по решению российского руководства в рамках антикризисных мер, связанных с пандемией, предприятиям отрасли был предоставлен доступ к получению кредита под 2% с последующим списанием при сохранении занятости. Всего же в Ивановской области в рамках этой программы по всем отраслям выдано свыше двух тысяч кредитов на сумму почти четыре миллиарда рублей.Для того чтобы предприниматели могли сориентироваться в тех преференциях, которые предоставляет им государство или институты развития в Ивановской области работает центр "Мой бизнес". Как результат этой работы – Ивановская область по-прежнему является центром текстильной промышленности России. "Сегодня наши предприятия активно перестраиваются. Встраиваются в те процессы, которые происходят в отрасли. Это создание и реализация пилотных проектов по ресайклингу, новые подходы в разработке изделий и дизайне, новые механизмы продвижения продукции через интернет-каналы продаж, работа, связанная с подготовкой кадров", - процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства Ивановской области Людмилу Дмитриеву.Форум проходит с 2014 года под эгидой Минпромторга РФ. В 2018 году по инициативе губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского местом проведения форума впервые стал город Иваново. В 2021 году Ивановская область стала площадкой авторитетного профессионального события в третий раз. Форум проходит в соответствии с действующими в регионе регламентами безопасности, которые включают допуск к мероприятиям участников, прошедших тестирование.
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иваново, ивановская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности, россия
16:36 15.10.2021
 

В Ивановской области предприятия легпрома наращивают выпуск продукции

© Ольга РаспоповаМузей Ивановского ситца
Музей Ивановского ситца
© Ольга Распопова
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 15 окт – РИА Новости. Предприятия Ивановской области в 2020 году получили федеральную господдержка в размере более чем одного миллиарда рублей, что в 2,3 раза больше, чем в 2019 году, сообщил РИА Новости представитель регионального правительства, выступая на проходящем в Иванове Всероссийском форуме легкой промышленности.
"Это стало возможным благодаря решениям правительства РФ и поддержке отрасли Минпромторгом. Так, единовременную скидку в размере 50% цены приобретения оборудования при уплате авансового лизингового платежа получили семь предприятий на 432 миллиона рублей. Пяти компаниям субсидированы кредиты на пополнение оборотных средств на сумму 160 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, еще два предприятия – участники комплексной программы поддержки производства изделий из льна – получили поддержку на сумму 47 миллионов рублей. Почти 370 миллионов рублей – льготные займы Фонда развития промышленности. Кроме того, по решению российского руководства в рамках антикризисных мер, связанных с пандемией, предприятиям отрасли был предоставлен доступ к получению кредита под 2% с последующим списанием при сохранении занятости. Всего же в Ивановской области в рамках этой программы по всем отраслям выдано свыше двух тысяч кредитов на сумму почти четыре миллиарда рублей.
Для того чтобы предприниматели могли сориентироваться в тех преференциях, которые предоставляет им государство или институты развития в Ивановской области работает центр "Мой бизнес". Как результат этой работы – Ивановская область по-прежнему является центром текстильной промышленности России. "Сегодня наши предприятия активно перестраиваются. Встраиваются в те процессы, которые происходят в отрасли. Это создание и реализация пилотных проектов по ресайклингу, новые подходы в разработке изделий и дизайне, новые механизмы продвижения продукции через интернет-каналы продаж, работа, связанная с подготовкой кадров", - процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства Ивановской области Людмилу Дмитриеву.
Форум проходит с 2014 года под эгидой Минпромторга РФ. В 2018 году по инициативе губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского местом проведения форума впервые стал город Иваново. В 2021 году Ивановская область стала площадкой авторитетного профессионального события в третий раз. Форум проходит в соответствии с действующими в регионе регламентами безопасности, которые включают допуск к мероприятиям участников, прошедших тестирование.
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Ивановская областьИвановоИвановская областьМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Фонд развития промышленностиРоссия
 
 
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