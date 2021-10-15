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Лаврова назвали "маршалом соотечественников" и сделали подарок
Лаврова назвали "маршалом соотечественников" и сделали подарок - РИА Новости, 15.10.2021
Лаврова назвали "маршалом соотечественников" и сделали подарок
Один из участников Всемирного конгресса российских соотечественников из Израиля подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову национальный костюм как... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:57
2021-10-15T12:57
2021-10-15T13:03
общество
снг
госдума рф
сергей лавров
леонид калашников
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Один из участников Всемирного конгресса российских соотечественников из Израиля подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову национальный костюм как "маршалу соотечественников"."Это Леонид Иванович у нас маршал", - с улыбкой сказал Лавров, принимая подарок и показывая на сидящего рядом председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова."Я генерал!" - посмеялся в ответ Калашников.
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общество, снг, госдума рф, сергей лавров, леонид калашников, россия
12:57 15.10.2021 (обновлено: 13:03 15.10.2021)
Лаврова назвали "маршалом соотечественников" и сделали подарок
Лаврова назвали "маршалом соотечественников" и подарили расшитый золотом бархатный халат