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Лаврова назвали "маршалом соотечественников" и сделали подарок

Лаврова назвали "маршалом соотечественников" и сделали подарок - РИА Новости, 15.10.2021

Лаврова назвали "маршалом соотечественников" и сделали подарок

Один из участников Всемирного конгресса российских соотечественников из Израиля подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову национальный костюм как... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:57

2021-10-15T12:57

2021-10-15T13:03

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Один из участников Всемирного конгресса российских соотечественников из Израиля подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову национальный костюм как "маршалу соотечественников"."Это Леонид Иванович у нас маршал", - с улыбкой сказал Лавров, принимая подарок и показывая на сидящего рядом председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова."Я генерал!" - посмеялся в ответ Калашников.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, снг, госдума рф, сергей лавров, леонид калашников, россия