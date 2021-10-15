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Лавров назвал попытки Запада расколоть соотечественников бесперспективными
Лавров назвал попытки Запада расколоть соотечественников бесперспективными - РИА Новости, 15.10.2021
Лавров назвал попытки Запада расколоть соотечественников бесперспективными
Запад попустительствует дискриминации русского языка в Прибалтике и на Украине, дело доходит до откровенно русофобских акций, однако попытки расколоть... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T10:56
2021-10-15T10:56
в мире
сша
евросоюз
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Запад попустительствует дискриминации русского языка в Прибалтике и на Украине, дело доходит до откровенно русофобских акций, однако попытки расколоть соотечественников и поссорить их с исторической родиной бесперспективны, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Среди нечистоплотных методов - попытки дискриминировать наших соотечественников, в том числе по языковому и этнокультурному признаку. Например, при попустительстве так называемых либеральных демократий Запада, а также бюрократии Евросоюза продолжается вытеснение русского языка из публичной сферы государств Прибалтики, Украины, Грузии, не прекращаются попытки переписать страницы общей истории", - заявил Лавров, выступая на Всемирном конгрессе российских соотечественников."Дело доходит до откровенно русофобских акций. Однако усилия недоброжелателей расколоть соотечественников, размыть их идентичность, поссорить с исторической Россией бесперспективны", - подчеркнул глава МИД РФ.
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в мире, сша, евросоюз, сергей лавров, россия
10:56 15.10.2021
 
Лавров назвал попытки Запада расколоть соотечественников бесперспективными

Лавров: попытки Запада расколоть соотечественников бесперспективны

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Запад попустительствует дискриминации русского языка в Прибалтике и на Украине, дело доходит до откровенно русофобских акций, однако попытки расколоть соотечественников и поссорить их с исторической родиной бесперспективны, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Среди нечистоплотных методов - попытки дискриминировать наших соотечественников, в том числе по языковому и этнокультурному признаку. Например, при попустительстве так называемых либеральных демократий Запада, а также бюрократии Евросоюза продолжается вытеснение русского языка из публичной сферы государств Прибалтики, Украины, Грузии, не прекращаются попытки переписать страницы общей истории", - заявил Лавров, выступая на Всемирном конгрессе российских соотечественников.
"Дело доходит до откровенно русофобских акций. Однако усилия недоброжелателей расколоть соотечественников, размыть их идентичность, поссорить с исторической Россией бесперспективны", - подчеркнул глава МИД РФ.
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