https://ria.ru/20211015/lavrov-1754693678.html

Лавров назвал попытки Запада расколоть соотечественников бесперспективными

Лавров назвал попытки Запада расколоть соотечественников бесперспективными - РИА Новости, 15.10.2021

Лавров назвал попытки Запада расколоть соотечественников бесперспективными

Запад попустительствует дискриминации русского языка в Прибалтике и на Украине, дело доходит до откровенно русофобских акций, однако попытки расколоть... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T10:56

2021-10-15T10:56

2021-10-15T10:56

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Запад попустительствует дискриминации русского языка в Прибалтике и на Украине, дело доходит до откровенно русофобских акций, однако попытки расколоть соотечественников и поссорить их с исторической родиной бесперспективны, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Среди нечистоплотных методов - попытки дискриминировать наших соотечественников, в том числе по языковому и этнокультурному признаку. Например, при попустительстве так называемых либеральных демократий Запада, а также бюрократии Евросоюза продолжается вытеснение русского языка из публичной сферы государств Прибалтики, Украины, Грузии, не прекращаются попытки переписать страницы общей истории", - заявил Лавров, выступая на Всемирном конгрессе российских соотечественников."Дело доходит до откровенно русофобских акций. Однако усилия недоброжелателей расколоть соотечественников, размыть их идентичность, поссорить с исторической Россией бесперспективны", - подчеркнул глава МИД РФ.

https://ria.ru/20211014/falsifikatsiya-1754594233.html

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в мире, сша, евросоюз, сергей лавров, россия