https://ria.ru/20211015/kuznetsova-1754757047.html

Кузнецова поддержала идею о гражданстве для детей от смешанных браков

Кузнецова поддержала идею о гражданстве для детей от смешанных браков - РИА Новости, 15.10.2021

Кузнецова поддержала идею о гражданстве для детей от смешанных браков

Вице-спикер Госдумы РФ, экс-уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова поддержала инициативу предоставлять гражданство РФ детям,... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T15:40

2021-10-15T15:40

2021-10-15T15:40

общество

госдума рф

сергей лавров

анна кузнецова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752681835_0:103:3089:1841_1920x0_80_0_0_c570096af6c94451e1ac9a061bd045ca.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы РФ, экс-уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова поддержала инициативу предоставлять гражданство РФ детям, родившимся в смешанных браках, где бы они ни родились, это может облегчить решение различных иногда жизненно важных вопросов для многих семей.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что дети, родившиеся в смешанных браках, должны автоматически получать российское гражданство, где бы они ни родились."Как минимум, это могло бы быть очень полезно для многих семей для того, чтобы сделать проще решение различных житейских вопросов, порой жизненно важных вопросов - с лечением и с другими. Поэтому, я считаю, что инициатива абсолютно правильная, точная, и мы поддерживаем. Пусть это будет так, а когда ребенок вырастет, он уже сможет самостоятельно решить, гражданином какого государства он будет являться", - рассказала Кузнецова журналистам.Парламентарий подчеркнула, что нужно внимательно проработать это предложение и начать реализовывать. "Здесь нужно обсудить все подводные камни, которые есть, внимательно посмотреть на то, как это будет реализовано, и, если это будет полезно и нужно людям, неважно, сколько труда это потребует, чтобы решить этот вопрос", - уточнила она.

https://ria.ru/20210929/grazhdanstvo-1752339429.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, сергей лавров, анна кузнецова, россия