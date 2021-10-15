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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211015/kultura-1754763595.html
Любимова заявила о важности культурных связей между Россией и Италией
Любимова заявила о важности культурных связей между Россией и Италией - РИА Новости, 15.10.2021
Любимова заявила о важности культурных связей между Россией и Италией
Министерство культуры РФ очень дорожит хорошими взаимоотношениями с итальянскими коллегами, рассказала министр культуры Ольга Любимова на открытом диалоге... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:12
2021-10-15T16:12
культура
италия
милан
москва
музеи
ольга любимова
россия
культура
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министерство культуры РФ очень дорожит хорошими взаимоотношениями с итальянскими коллегами, рассказала министр культуры Ольга Любимова на открытом диалоге "Россия – Италия: диалог культур", проходящем в рамках Третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.Еще одним важным событием, по мнению министра, стал перекрестный Год музеев России и Италии."В Милане собрались ведущие руководители российских и итальянских музеев, это уникальные специалисты. Большинство представителей российских музеев было женщинами, считаю важным это отметить. Знаковые музеи, картинные галереи представляют наши соотечественницы, на плечах которых лежит огромный труд, они проделывают огромный пласт работы с точки зрения науки и организации международных выставочных проектов", – отметила Любимова.Министр выразила благодарность итальянским коллегам, которые передавали шедевры искусства из своих коллекций в российские музеи для выставок даже с учетом пандемии. Любимова также рассказала о том, что, несмотря на все ограничения, все проекты, важные российскому музейному сообществу, были открыты в Москве и Санкт-Петербурге.Третий Евразийский женский форум "Женщины: глобальная миссия в новой реальности" проходит в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября.
https://ria.ru/20210930/muzei-1752538897.html
https://ria.ru/20210921/morozovy-1751220478.html
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италия, милан, москва, музеи, ольга любимова, россия, культура
16:12 15.10.2021
 
Любимова заявила о важности культурных связей между Россией и Италией

Любимова: культурные связи между Россией и Италией имеют особое значение

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министерство культуры РФ очень дорожит хорошими взаимоотношениями с итальянскими коллегами, рассказала министр культуры Ольга Любимова на открытом диалоге "Россия – Италия: диалог культур", проходящем в рамках Третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.
"Для министерства культуры тема взаимоотношений России и Италии очень важна, она интересно открывается через призму данного форума… В первую очередь хочу отметить Венецианский кинофестиваль, где была создана отдельная программа Focus on Russiа, в ходе которой наши соотечественницы обсуждали с коллегами из других стран, кто такая современная женщина-режиссер", - рассказала Любимова.
Еще одним важным событием, по мнению министра, стал перекрестный Год музеев России и Италии.
Милане собрались ведущие руководители российских и итальянских музеев, это уникальные специалисты. Большинство представителей российских музеев было женщинами, считаю важным это отметить. Знаковые музеи, картинные галереи представляют наши соотечественницы, на плечах которых лежит огромный труд, они проделывают огромный пласт работы с точки зрения науки и организации международных выставочных проектов", – отметила Любимова.
Министры культуры России и Италии Ольга Любимова и Дарио Франческини на торжественной церемонии открытия перекрестного Года музеев Россия-Италия - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 18:10Культура
В Милане открыли перекрестный Год музеев России и Италии
Министр выразила благодарность итальянским коллегам, которые передавали шедевры искусства из своих коллекций в российские музеи для выставок даже с учетом пандемии. Любимова также рассказала о том, что, несмотря на все ограничения, все проекты, важные российскому музейному сообществу, были открыты в Москве и Санкт-Петербурге.
Третий Евразийский женский форум "Женщины: глобальная миссия в новой реальности" проходит в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября.
Министр культуры Франции Розелин Бачело, первая леди Брижит Макрон, президент Франции Эммануэль Макрон, глава LVMH Бернар Арно, пианистка Элен Арно и министр культуры России Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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КультураИталияМиланМоскваМузеиОльга ЛюбимоваРоссияКультура
 
 
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