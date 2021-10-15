Любимова заявила о важности культурных связей между Россией и Италией
Любимова: культурные связи между Россией и Италией имеют особое значение
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министерство культуры РФ очень дорожит хорошими взаимоотношениями с итальянскими коллегами, рассказала министр культуры Ольга Любимова на открытом диалоге "Россия – Италия: диалог культур", проходящем в рамках Третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.
"Для министерства культуры тема взаимоотношений России и Италии очень важна, она интересно открывается через призму данного форума… В первую очередь хочу отметить Венецианский кинофестиваль, где была создана отдельная программа Focus on Russiа, в ходе которой наши соотечественницы обсуждали с коллегами из других стран, кто такая современная женщина-режиссер", - рассказала Любимова.
Еще одним важным событием, по мнению министра, стал перекрестный Год музеев России и Италии.
"В Милане собрались ведущие руководители российских и итальянских музеев, это уникальные специалисты. Большинство представителей российских музеев было женщинами, считаю важным это отметить. Знаковые музеи, картинные галереи представляют наши соотечественницы, на плечах которых лежит огромный труд, они проделывают огромный пласт работы с точки зрения науки и организации международных выставочных проектов", – отметила Любимова.
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Министр выразила благодарность итальянским коллегам, которые передавали шедевры искусства из своих коллекций в российские музеи для выставок даже с учетом пандемии. Любимова также рассказала о том, что, несмотря на все ограничения, все проекты, важные российскому музейному сообществу, были открыты в Москве и Санкт-Петербурге.
Третий Евразийский женский форум "Женщины: глобальная миссия в новой реальности" проходит в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября.
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