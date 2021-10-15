https://ria.ru/20211015/kultura-1754763595.html

Любимова заявила о важности культурных связей между Россией и Италией

Любимова заявила о важности культурных связей между Россией и Италией - РИА Новости, 15.10.2021

Любимова заявила о важности культурных связей между Россией и Италией

Министерство культуры РФ очень дорожит хорошими взаимоотношениями с итальянскими коллегами, рассказала министр культуры Ольга Любимова на открытом диалоге... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T16:12

2021-10-15T16:12

2021-10-15T16:12

культура

италия

милан

москва

музеи

ольга любимова

россия

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752499005_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_58abdf79149a9ce42594dca221505ee7.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министерство культуры РФ очень дорожит хорошими взаимоотношениями с итальянскими коллегами, рассказала министр культуры Ольга Любимова на открытом диалоге "Россия – Италия: диалог культур", проходящем в рамках Третьего Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.Еще одним важным событием, по мнению министра, стал перекрестный Год музеев России и Италии."В Милане собрались ведущие руководители российских и итальянских музеев, это уникальные специалисты. Большинство представителей российских музеев было женщинами, считаю важным это отметить. Знаковые музеи, картинные галереи представляют наши соотечественницы, на плечах которых лежит огромный труд, они проделывают огромный пласт работы с точки зрения науки и организации международных выставочных проектов", – отметила Любимова.Министр выразила благодарность итальянским коллегам, которые передавали шедевры искусства из своих коллекций в российские музеи для выставок даже с учетом пандемии. Любимова также рассказала о том, что, несмотря на все ограничения, все проекты, важные российскому музейному сообществу, были открыты в Москве и Санкт-Петербурге.Третий Евразийский женский форум "Женщины: глобальная миссия в новой реальности" проходит в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября.

https://ria.ru/20210930/muzei-1752538897.html

https://ria.ru/20210921/morozovy-1751220478.html

италия

милан

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия, милан, москва, музеи, ольга любимова, россия, культура