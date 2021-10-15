https://ria.ru/20211015/krym-1754821639.html

Украина пожаловалась на наглое поведение России и пообещала отобрать Крым

"Нагло ведут". На Украине отреагировали на перепись населения в Крыму - РИА Новости, 15.10.2021

Украина пожаловалась на наглое поведение России и пообещала отобрать Крым

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов комментируя перепись населения в Крыму заявил, что полуостров рано или поздно... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T21:54

2021-10-15T21:54

2021-10-15T21:54

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алексей данилов

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КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов комментируя перепись населения в Крыму заявил, что полуостров рано или поздно вернется в состав Украины."Россия продолжает себя нагло вести на оккупированной территории Крыма. Они там не только делают перепись населения, они там проводят выборы в Государственную думу, которые не признаем не только мы, но и цивилизованный мир. Тут сложно еще что-то комментировать, но еще раз подчеркиваю: Крым - это территория нашей страны, и рано или поздно мы ее заберем к себе домой", - сказал Данилов.ЕС осудил проведение в России переписи населения в Крыму и Севастополе, а также начало очередной призывной кампании в этом российском регионе. В ЕС считают, что "эти действия являются попыткой узаконить аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах". Со схожим заявлением выступил и МИД Украины, пригрозив России ответными мерами.

https://ria.ru/20211015/perepis-1754727993.html

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в мире, мид украины, алексей данилов, россия