Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211015/krym-1754718284.html
На Украине пригрозили России ответными мерами за перепись населения в Крыму
На Украине пригрозили России ответными мерами за перепись населения в Крыму - РИА Новости, 15.10.2021
На Украине пригрозили России ответными мерами за перепись населения в Крыму
Украина пригрозила РФ ответными мерами за проведение всероссийской переписи населения на территории Крыма. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:43
2021-10-15T12:43
в мире
украина
севастополь
республика крым
мид украины
всероссийская перепись населения (2020)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150468/25/1504682577_0:340:4288:2752_1920x0_80_0_0_2624547e614568db8443b499ce9cb408.jpg
КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Украина пригрозила РФ ответными мерами за проведение всероссийской переписи населения на территории Крыма."Украина осуждает проведение Российской Федерацией всероссийской переписи населения на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и Севастополя. Такие действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины… Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте в пятницу.В МИД Украины призвали международное сообщество осудить проведение Россией всероссийской переписи населения в Крыму, не признавать и не использовать ее результаты.
https://ria.ru/20211015/perepis-1754674076.html
украина
севастополь
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150468/25/1504682577_348:0:4145:2848_1920x0_80_0_0_baef5f3e6314f7ebe5fc8772a08f4923.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, севастополь, республика крым, мид украины, всероссийская перепись населения (2020), россия
12:43 15.10.2021
 
На Украине пригрозили России ответными мерами за перепись населения в Крыму

МИД Украины пригрозил России ответными мерами за проведение переписи населения в Крыму

© РИА НовостиМинистерство иностранных дел Украины
Министерство иностранных дел Украины - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Украина пригрозила РФ ответными мерами за проведение всероссийской переписи населения на территории Крыма.
"Украина осуждает проведение Российской Федерацией всероссийской переписи населения на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и Севастополя. Такие действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины… Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте в пятницу.
В МИД Украины призвали международное сообщество осудить проведение Россией всероссийской переписи населения в Крыму, не признавать и не использовать ее результаты.
Всероссийская перепись населения 2010 - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
08:56
В России началась перепись населения
 
В миреУкраинаСевастопольРеспублика КрымМИД УкраиныВсероссийская перепись населения (2020)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:02Путин призвал СНГ солидарно защищать память о Великой Отечественной войне
13:00Полиция установила участников конфликта на станции метро "Текстильщики"
12:59В Красноярском крае возбудили новое дело против бизнесмена Быкова
12:58Цены на бензин в России начали снижаться, заявили в "Газпром нефти"
12:57Лаврову подарили расшитый золотом бархатный халат
12:56В Мурманске четыре человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями
12:53Врач назвала пять факторов, помогающих сохранить здоровье и долголетие
12:52В Таджикистане выступили за единый список экстремистов на территории СНГ
12:49В Раде назвали Саакашвили "гастролером-аферистом"
12:47Путин призвал не торопиться с признанием талибов
12:47Путин назвал защиту избирательных прав актуальной темой для стран СНГ
12:46При взрыве у мечети в Кандагаре погибли 25 человек, сообщил источник
12:43Путин прокомментировал проблему наркотрафика в Афганистане
12:43На Украине пригрозили России ответными мерами за перепись населения в Крыму
12:42Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, заявил Путин
12:41Путин оценил сформированное талибами правительство Афганистана
12:40Путин заявил, что русский язык объединяет страны СНГ
12:40В Красноярске объявили режим "черного неба"
12:39Барнаульский таксист устроил стрельбу, чтобы утихомирить пассажиров
12:37Лавров раскритиковал отказ ФРГ платить компенсации блокадникам Ленинграда
Лента новостейМолния