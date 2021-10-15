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На Украине пригрозили России ответными мерами за перепись населения в Крыму
На Украине пригрозили России ответными мерами за перепись населения в Крыму - РИА Новости, 15.10.2021
На Украине пригрозили России ответными мерами за перепись населения в Крыму
Украина пригрозила РФ ответными мерами за проведение всероссийской переписи населения на территории Крыма. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:43
2021-10-15T12:43
2021-10-15T12:43
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россия
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КИЕВ, 15 окт - РИА Новости. Украина пригрозила РФ ответными мерами за проведение всероссийской переписи населения на территории Крыма."Украина осуждает проведение Российской Федерацией всероссийской переписи населения на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и Севастополя. Такие действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины… Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте в пятницу.В МИД Украины призвали международное сообщество осудить проведение Россией всероссийской переписи населения в Крыму, не признавать и не использовать ее результаты.
https://ria.ru/20211015/perepis-1754674076.html
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в мире, украина, севастополь, республика крым, мид украины, всероссийская перепись населения (2020), россия
На Украине пригрозили России ответными мерами за перепись населения в Крыму
МИД Украины пригрозил России ответными мерами за проведение переписи населения в Крыму