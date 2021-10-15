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Британскую королевскую семью пригласили посетить Крым
Британскую королевскую семью пригласили посетить Крым - РИА Новости, 15.10.2021
Британскую королевскую семью пригласили посетить Крым
Британской королевской семье окажут в Крыму радушный прием, заявил РИА Новости глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T07:51
2021-10-15T12:34
в мире
севастополь
республика крым
симферополь
юрий гемпель
кейт миддлтон
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Британской королевской семье окажут в Крыму радушный прием, заявил РИА Новости глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.По словам парламентария, за последние годы в мире существенно изменилось мнение по поводу полуострова, который мировая общественность воспринимает теперь как исконную русскую землю и неотъемлемую часть России.Накануне стало известно, что школьники из севастопольской Малой академии наук получили от британского королевского двора ответ на письмо, которое написали Елизавете II еще летом. В ответе фрейлина Филиппа де Пасс отметила, что королева была рада узнать об интересе российских детей к английскому языку. При этом в адресе на конверте было указано: "Севастополь. Россия". Теперь школьники собираются написать принцу Уильяму и Кейт Миддлтон и пригласить их в Крым.
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севастополь
республика крым
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в мире, севастополь, республика крым, симферополь, юрий гемпель, кейт миддлтон, россия
07:51 15.10.2021 (обновлено: 12:34 15.10.2021)
 
Британскую королевскую семью пригласили посетить Крым

Представитель крымского парламента Гемпель пригласил британскую королевскую семью в Крым

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Британской королевской семье окажут в Крыму радушный прием, заявил РИА Новости глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Крым открыт для всех. В том числе для членов британской королевской семьи. Их здесь радушно встретят и покажут все красоты полуострова. Их восхитит российский Крым", — сказал он.

По словам парламентария, за последние годы в мире существенно изменилось мнение по поводу полуострова, который мировая общественность воспринимает теперь как исконную русскую землю и неотъемлемую часть России.
Накануне стало известно, что школьники из севастопольской Малой академии наук получили от британского королевского двора ответ на письмо, которое написали Елизавете II еще летом. В ответе фрейлина Филиппа де Пасс отметила, что королева была рада узнать об интересе российских детей к английскому языку. При этом в адресе на конверте было указано: "Севастополь. Россия".
Теперь школьники собираются написать принцу Уильяму и Кейт Миддлтон и пригласить их в Крым.
Мыс Капчик рядом с поселком Новый свет в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
00:45
В Госдуме посоветовали Киеву не задумываться о захвате Крыма
 
В миреСевастопольРеспублика КрымСимферопольЮрий ГемпельКейт МиддлтонРоссия
 
 
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