https://ria.ru/20211015/krym-1754671006.html

Британскую королевскую семью пригласили посетить Крым

Британскую королевскую семью пригласили посетить Крым - РИА Новости, 15.10.2021

Британскую королевскую семью пригласили посетить Крым

Британской королевской семье окажут в Крыму радушный прием, заявил РИА Новости глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T07:51

2021-10-15T07:51

2021-10-15T12:34

в мире

севастополь

республика крым

симферополь

юрий гемпель

кейт миддлтон

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Британской королевской семье окажут в Крыму радушный прием, заявил РИА Новости глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.По словам парламентария, за последние годы в мире существенно изменилось мнение по поводу полуострова, который мировая общественность воспринимает теперь как исконную русскую землю и неотъемлемую часть России.Накануне стало известно, что школьники из севастопольской Малой академии наук получили от британского королевского двора ответ на письмо, которое написали Елизавете II еще летом. В ответе фрейлина Филиппа де Пасс отметила, что королева была рада узнать об интересе российских детей к английскому языку. При этом в адресе на конверте было указано: "Севастополь. Россия". Теперь школьники собираются написать принцу Уильяму и Кейт Миддлтон и пригласить их в Крым.

https://ria.ru/20211015/krym-1754661215.html

севастополь

республика крым

симферополь

россия

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в мире, севастополь, республика крым, симферополь, юрий гемпель, кейт миддлтон, россия