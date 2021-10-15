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В Госдуме посоветовали Киеву не задумываться о захвате Крыма
В Госдуме посоветовали Киеву не задумываться о захвате Крыма - РИА Новости, 15.10.2021
В Госдуме посоветовали Киеву не задумываться о захвате Крыма
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал безумием слова бывшего украинского министра внутренних дел Арсена Авакова о необходимости иметь наработанный сценарий... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T00:45
2021-10-15T07:59
в мире
украина
симферополь
госдума рф
арсен аваков
донбасс
михаил шеремет
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал безумием слова бывшего украинского министра внутренних дел Арсена Авакова о необходимости иметь наработанный сценарий возвращения Крыма вооруженным путем.Ранее Аваков заявил, что Украина должна иметь наработанный сценарий возвращения "оккупированных" территорий Крыма и Донбасса с использованием всех современных форм вооружения и стратегий.Депутат призвал украинские власти прекратить терроризировать народ Донбасса и дать людям возможность спокойно жить и развиваться так, как им хочется."Украинские политики пропитаны злобой и агрессией, но у России хватит сил не допустить произвола этих государственных преступников", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20211014/avakov-1754580392.html
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в мире, украина, симферополь, госдума рф, арсен аваков, донбасс, михаил шеремет, россия
00:45 15.10.2021 (обновлено: 07:59 15.10.2021)
 
В Госдуме посоветовали Киеву не задумываться о захвате Крыма

Депутат Госдумы Шеремет назвал слова украинского экс-министра о войне за Крым безумием

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМыс Капчик рядом с поселком Новый свет в Крыму
Мыс Капчик рядом с поселком Новый свет в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал безумием слова бывшего украинского министра внутренних дел Арсена Авакова о необходимости иметь наработанный сценарий возвращения Крыма вооруженным путем.
Ранее Аваков заявил, что Украина должна иметь наработанный сценарий возвращения "оккупированных" территорий Крыма и Донбасса с использованием всех современных форм вооружения и стратегий.

"Все эти заявление – сплошное безумие. Украине не стоит предпринимать никаких попыток захватить Крым, тем более военным путем. В противном случае все закончится для украинской стороны плачевно и фатально. Не советую давать повод нашим вооруженным силам показать свою мощь. Все наступление украинской армии закончится, не успев начаться", - сказал РИА Новости Шеремет.

Депутат призвал украинские власти прекратить терроризировать народ Донбасса и дать людям возможность спокойно жить и развиваться так, как им хочется.
"Украинские политики пропитаны злобой и агрессией, но у России хватит сил не допустить произвола этих государственных преступников", - подчеркнул депутат.
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В миреУкраинаСимферопольГосдума РФАрсен АваковДонбассМихаил ШереметРоссия
 
 
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