https://ria.ru/20211015/krym-1754661215.html

В Госдуме посоветовали Киеву не задумываться о захвате Крыма

В Госдуме посоветовали Киеву не задумываться о захвате Крыма - РИА Новости, 15.10.2021

В Госдуме посоветовали Киеву не задумываться о захвате Крыма

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал безумием слова бывшего украинского министра внутренних дел Арсена Авакова о необходимости иметь наработанный сценарий... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T00:45

2021-10-15T00:45

2021-10-15T07:59

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симферополь

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михаил шеремет

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал безумием слова бывшего украинского министра внутренних дел Арсена Авакова о необходимости иметь наработанный сценарий возвращения Крыма вооруженным путем.Ранее Аваков заявил, что Украина должна иметь наработанный сценарий возвращения "оккупированных" территорий Крыма и Донбасса с использованием всех современных форм вооружения и стратегий.Депутат призвал украинские власти прекратить терроризировать народ Донбасса и дать людям возможность спокойно жить и развиваться так, как им хочется."Украинские политики пропитаны злобой и агрессией, но у России хватит сил не допустить произвола этих государственных преступников", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20211014/avakov-1754580392.html

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в мире, украина, симферополь, госдума рф, арсен аваков, донбасс, михаил шеремет, россия