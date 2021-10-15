В ООН опасаются энергетической бедности из-за топливного кризиса в ЕС
Секретарь ЕЭК ООН: топливный кризис в Европе грозит привести к энергетической бедности
© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
© AP Photo / Michel Spingler
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Топливный кризис в ЕС ударит по экономикам наиболее уязвимых стран-участниц блока и грозит привести к энергетической бедности - ситуации, при которой счета за электроэнергию будут для потребителей слишком высоки, считает исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН Ольга Алгаерова.
"В странах-импортерах, конечно, будут экономические последствия, и в основном это ощутят уязвимые страны. Мы в ООН говорим о том, что если расходы на электроэнергию в домохозяйстве превышают 10% от семейного дохода, то это приведет к энергетической бедности", - сказала Алгаерова РИА Новости в кулуарах проходящей в Москве Российской энергетической недели.
Она отметила, что ряд стран Евросоюза уже обсуждают пути поддержания уязвимых семей.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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