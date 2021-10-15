https://ria.ru/20211015/krizis-1754696269.html

В ООН опасаются энергетической бедности из-за топливного кризиса в ЕС

В ООН опасаются энергетической бедности из-за топливного кризиса в ЕС - РИА Новости, 15.10.2021

В ООН опасаются энергетической бедности из-за топливного кризиса в ЕС

Топливный кризис в ЕС ударит по экономикам наиболее уязвимых стран-участниц блока и грозит привести к энергетической бедности - ситуации, при которой счета за... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T11:08

2021-10-15T11:08

2021-10-15T11:08

экономика

оон

европа

евросоюз

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Топливный кризис в ЕС ударит по экономикам наиболее уязвимых стран-участниц блока и грозит привести к энергетической бедности - ситуации, при которой счета за электроэнергию будут для потребителей слишком высоки, считает исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН Ольга Алгаерова.Она отметила, что ряд стран Евросоюза уже обсуждают пути поддержания уязвимых семей.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211014/energetika-1754473745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, оон, европа, евросоюз, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021