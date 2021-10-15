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В ООН опасаются энергетической бедности из-за топливного кризиса в ЕС
В ООН опасаются энергетической бедности из-за топливного кризиса в ЕС - РИА Новости, 15.10.2021
В ООН опасаются энергетической бедности из-за топливного кризиса в ЕС
Топливный кризис в ЕС ударит по экономикам наиболее уязвимых стран-участниц блока и грозит привести к энергетической бедности - ситуации, при которой счета за... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T11:08
2021-10-15T11:08
экономика
оон
европа
евросоюз
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Топливный кризис в ЕС ударит по экономикам наиболее уязвимых стран-участниц блока и грозит привести к энергетической бедности - ситуации, при которой счета за электроэнергию будут для потребителей слишком высоки, считает исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН Ольга Алгаерова.Она отметила, что ряд стран Евросоюза уже обсуждают пути поддержания уязвимых семей.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, оон, европа, евросоюз, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
11:08 15.10.2021
 
В ООН опасаются энергетической бедности из-за топливного кризиса в ЕС

Секретарь ЕЭК ООН: топливный кризис в Европе грозит привести к энергетической бедности

© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© AP Photo / Michel Spingler
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Топливный кризис в ЕС ударит по экономикам наиболее уязвимых стран-участниц блока и грозит привести к энергетической бедности - ситуации, при которой счета за электроэнергию будут для потребителей слишком высоки, считает исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН Ольга Алгаерова.
"В странах-импортерах, конечно, будут экономические последствия, и в основном это ощутят уязвимые страны. Мы в ООН говорим о том, что если расходы на электроэнергию в домохозяйстве превышают 10% от семейного дохода, то это приведет к энергетической бедности", - сказала Алгаерова РИА Новости в кулуарах проходящей в Москве Российской энергетической недели.
Она отметила, что ряд стран Евросоюза уже обсуждают пути поддержания уязвимых семей.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 08:00
В Европе тепло только тем, кто слушал Путина
 
ЭкономикаООНЕвропаЕвросоюзФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021
 
 
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