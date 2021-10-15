https://ria.ru/20211015/krasnoyarsk-1754717467.html
В Красноярске объявили режим "черного неба"
В Красноярске объявили режим "черного неба" - РИА Новости, 15.10.2021
В Красноярске объявили режим "черного неба"
Метеорологи прогнозируют ухудшение состояния воздуха в Красноярске в связи с безветренной погодой, до вечера понедельника объявлен режим неблагоприятных... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:40
2021-10-15T12:40
2021-10-15T12:40
общество
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 15 окт – РИА Новости. Метеорологи прогнозируют ухудшение состояния воздуха в Красноярске в связи с безветренной погодой, до вечера понедельника объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ, "черного неба"), сообщается на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС)."Чёрное небо" - наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, при которых затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере."С 19 часов 15 октября 2021 года до 19 часов 18 октября 2021 года на территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.Последний раз режим "черного неба" вводился в Красноярске в конце августа.
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общество, красноярск
В Красноярске объявили режим "черного неба"
В Красноярске объявили режим неблагоприятных метеорологических условий до понедельника
КРАСНОЯРСК, 15 окт – РИА Новости.
Метеорологи прогнозируют ухудшение состояния воздуха в Красноярске
в связи с безветренной погодой, до вечера понедельника объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ, "черного неба"), сообщается на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
"Чёрное небо" - наименование режима неблагоприятных метеоусловий, который вводится при возникновении метеорологических условий, при которых затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере.
"С 19 часов 15 октября 2021 года до 19 часов 18 октября 2021 года на территории города Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.
Последний раз режим "черного неба" вводился в Красноярске в конце августа.