19:07 15.10.2021 (обновлено: 19:29 15.10.2021)
Небензя заявил о серьезном ухудшении ситуации в Косово за последний месяц
Небензя: ситуация на севере Косово резко обострилась за последний месяц
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
ООН, 15 окт- РИА Новости. Ситуация в северных районах Косово сильно деградировала за последний месяц и вызывает серьезную озабоченность, заявил на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя.
"Ситуация в северных районах сербского автономного края Косово вызывает серьезнейшую озабоченность. Она сильно деградировала за последний месяц", - сказал Небензя.
Он напомнил про рейд косовского спецназа на севере Косово 13 октября. По его словам, РФ рассматривает такие действия Приштины как проявление сознательной линии на обострение с целью запугивания и давления на коренных сербов для их вытеснения из Косово.
В северной (сербской) части Косовска-Митровицы 13 октября прошли беспорядки, вызванные действиями полиции самопровозглашенного Косово, которая применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Действия граждан, которые блокировали несколько улиц, спровоцировал рейд косовской полиции по местным аптекам и торговым точкам, в ходе которого они требовали документы на товары и таможенные декларации. Спецподразделение ROSU косовской полиции также прибыло в Северную Митровицу. Акция полиции проходила и в муниципалитете Звечан на севере края.
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