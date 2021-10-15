https://ria.ru/20211015/kosovo-1754803423.html

Небензя заявил о серьезном ухудшении ситуации в Косово за последний месяц

Небензя заявил о серьезном ухудшении ситуации в Косово за последний месяц - РИА Новости, 15.10.2021

Небензя заявил о серьезном ухудшении ситуации в Косово за последний месяц

Ситуация в северных районах Косово сильно деградировала за последний месяц и вызывает серьезную озабоченность, заявил на заседании СБ ООН постпред России при... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T19:07

2021-10-15T19:07

2021-10-15T19:29

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василий небензя

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ООН, 15 окт- РИА Новости. Ситуация в северных районах Косово сильно деградировала за последний месяц и вызывает серьезную озабоченность, заявил на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя.Он напомнил про рейд косовского спецназа на севере Косово 13 октября. По его словам, РФ рассматривает такие действия Приштины как проявление сознательной линии на обострение с целью запугивания и давления на коренных сербов для их вытеснения из Косово.В северной (сербской) части Косовска-Митровицы 13 октября прошли беспорядки, вызванные действиями полиции самопровозглашенного Косово, которая применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Действия граждан, которые блокировали несколько улиц, спровоцировал рейд косовской полиции по местным аптекам и торговым точкам, в ходе которого они требовали документы на товары и таможенные декларации. Спецподразделение ROSU косовской полиции также прибыло в Северную Митровицу. Акция полиции проходила и в муниципалитете Звечан на севере края.

https://ria.ru/20211013/kosovo-1754426559.html

косово

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в мире, оон, косово, совет безопасности оон, василий небензя