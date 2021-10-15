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Небензя заявил о серьезном ухудшении ситуации в Косово за последний месяц
Небензя заявил о серьезном ухудшении ситуации в Косово за последний месяц - РИА Новости, 15.10.2021
Небензя заявил о серьезном ухудшении ситуации в Косово за последний месяц
Ситуация в северных районах Косово сильно деградировала за последний месяц и вызывает серьезную озабоченность, заявил на заседании СБ ООН постпред России при... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T19:07
2021-10-15T19:29
в мире
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косово
совет безопасности оон
василий небензя
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ООН, 15 окт- РИА Новости. Ситуация в северных районах Косово сильно деградировала за последний месяц и вызывает серьезную озабоченность, заявил на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя.Он напомнил про рейд косовского спецназа на севере Косово 13 октября. По его словам, РФ рассматривает такие действия Приштины как проявление сознательной линии на обострение с целью запугивания и давления на коренных сербов для их вытеснения из Косово.В северной (сербской) части Косовска-Митровицы 13 октября прошли беспорядки, вызванные действиями полиции самопровозглашенного Косово, которая применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Действия граждан, которые блокировали несколько улиц, спровоцировал рейд косовской полиции по местным аптекам и торговым точкам, в ходе которого они требовали документы на товары и таможенные декларации. Спецподразделение ROSU косовской полиции также прибыло в Северную Митровицу. Акция полиции проходила и в муниципалитете Звечан на севере края.
https://ria.ru/20211013/kosovo-1754426559.html
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в мире, оон, косово, совет безопасности оон, василий небензя
19:07 15.10.2021 (обновлено: 19:29 15.10.2021)
 
Небензя заявил о серьезном ухудшении ситуации в Косово за последний месяц

Небензя: ситуация на севере Косово резко обострилась за последний месяц

© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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ООН, 15 окт- РИА Новости. Ситуация в северных районах Косово сильно деградировала за последний месяц и вызывает серьезную озабоченность, заявил на заседании СБ ООН постпред России при ООН Василий Небензя.
"Ситуация в северных районах сербского автономного края Косово вызывает серьезнейшую озабоченность. Она сильно деградировала за последний месяц", - сказал Небензя.
Он напомнил про рейд косовского спецназа на севере Косово 13 октября. По его словам, РФ рассматривает такие действия Приштины как проявление сознательной линии на обострение с целью запугивания и давления на коренных сербов для их вытеснения из Косово.
В северной (сербской) части Косовска-Митровицы 13 октября прошли беспорядки, вызванные действиями полиции самопровозглашенного Косово, которая применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Действия граждан, которые блокировали несколько улиц, спровоцировал рейд косовской полиции по местным аптекам и торговым точкам, в ходе которого они требовали документы на товары и таможенные декларации. Спецподразделение ROSU косовской полиции также прибыло в Северную Митровицу. Акция полиции проходила и в муниципалитете Звечан на севере края.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 17:41
Вучич пообещал защитить сербов в Косово
 
В миреООНКосовоСовет Безопасности ООНВасилий Небензя
 
 
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