https://ria.ru/20211015/kosmos-1754748775.html

Космический туризм позволил снизить требования допуска к полетам

Космический туризм позволил снизить требования допуска к полетам - РИА Новости, 15.10.2021

Космический туризм позволил снизить требования допуска к полетам

Отправка туристов в космос позволила снизить требования к физической подготовке и состоянию здоровья профессиональных кандидатов на участие в миссиях, считает... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T18:02

2021-10-15T18:02

2021-10-15T18:02

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БРЮССЕЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Отправка туристов в космос позволила снизить требования к физической подготовке и состоянию здоровья профессиональных кандидатов на участие в миссиях, считает летчик-космонавт, Герой России Сергей Рязанский.Ранее он прибыл в Бельгию, где проводит встречи с учеными, читает лекции. Он также представил в Русском доме в Брюсселе выставку собственных фотографий. Рязанский совершил два полета общей продолжительностью 306 суток, четыре раза выходил в открытый космос."Такой туризм позволил снизить рамки допуска. Сделав исключение для любителей, уже идут на послабление и для профессионалов", — сказал Рязанский в интервью РИА Новости.Он пояснил, что обычно в космос летят на шесть месяцев. "Наша медкомиссия должна выдать заключение, что год с человеком ничего не случится, то есть в два раза дольше", — рассказал космонавт.Однако к космическим туристам требования по здоровью, физической и технической подготовке предъявляются меньшие. "С развитием таких путешествий они будут сокращаться еще больше, как и время подготовки к полету. Главное, чтобы человек был в среднем здоровый и умел себя обслуживать", — полагает Рязанский.Однако он отметил, что в случае нештатной ситуации нагрузка на космонавта будет гораздо больше, чем на просто путешественника. "При нормальном полете она не отличаются, но понятно, что в нестандартной ситуации работу за туриста будет делать профессионал", — сказал собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20211013/mks-1754346450.html

https://ria.ru/20211014/mks-1754634492.html

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