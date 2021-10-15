https://ria.ru/20211015/kosmos-1754673728.html

Завершилась разведка районов посадки "Союза" с "киноэкипажем"

Завершилась разведка районов посадки "Союза" с "киноэкипажем" - РИА Новости, 15.10.2021

Завершилась разведка районов посадки "Союза" с "киноэкипажем"

Военные специалисты Центрального военного округа и представители Росавиации завершили разведку основного и запасного районов посадки космического корабля "Союз... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T08:47

2021-10-15T08:47

2021-10-15T08:47

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

космос - риа наука

олег новицкий

центральный военный округ

юлия пересильд

клим шипенко

полет первого "киноэкипажа" в космос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753224103_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_e02b6b02cc40b52cbb03ec6fa828a7c1.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Военные специалисты Центрального военного округа и представители Росавиации завершили разведку основного и запасного районов посадки космического корабля "Союз МС-18" с "киноэкипажем" в лице актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, а также космонавта Олега Новицкого, сообщает пресс-служба ЦВО.Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18", на котором на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября. В обеспечении посадки от ЦВО задействованы около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибий "Синяя птица".

https://ria.ru/20211013/kinoekipazh-1754422019.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), космос - риа наука, олег новицкий, центральный военный округ, юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос