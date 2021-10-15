https://ria.ru/20211015/kosmos-1754673728.html
Завершилась разведка районов посадки "Союза" с "киноэкипажем"
Завершилась разведка районов посадки "Союза" с "киноэкипажем" - РИА Новости, 15.10.2021
Завершилась разведка районов посадки "Союза" с "киноэкипажем"
Военные специалисты Центрального военного округа и представители Росавиации завершили разведку основного и запасного районов посадки космического корабля "Союз... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T08:47
2021-10-15T08:47
2021-10-15T08:47
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
космос - риа наука
олег новицкий
центральный военный округ
юлия пересильд
клим шипенко
полет первого "киноэкипажа" в космос
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Военные специалисты Центрального военного округа и представители Росавиации завершили разведку основного и запасного районов посадки космического корабля "Союз МС-18" с "киноэкипажем" в лице актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, а также космонавта Олега Новицкого, сообщает пресс-служба ЦВО.Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-18", на котором на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября. В обеспечении посадки от ЦВО задействованы около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибий "Синяя птица".
https://ria.ru/20211013/kinoekipazh-1754422019.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), космос - риа наука, олег новицкий, центральный военный округ, юлия пересильд, клим шипенко, полет первого "киноэкипажа" в космос
Завершилась разведка районов посадки "Союза" с "киноэкипажем"
Военные и Росавиация завершили разведку районов посадки "Союза MC-18" с "киноэкипажем"