https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754732829.html
Сенатор допустил новые ограничения в регионах из-за ситуации с COVID-19
Сенатор допустил новые ограничения в регионах из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2021
Сенатор допустил новые ограничения в регионах из-за ситуации с COVID-19
Ситуация с коронавирусной инфекцией в России может потребовать новых ограничительных мер в регионах, использование QR-кодов для посещения публичных мест,... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T13:53
2021-10-15T13:53
2021-10-15T13:53
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
владимир круглый
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Ситуация с коронавирусной инфекцией в России может потребовать новых ограничительных мер в регионах, использование QR-кодов для посещения публичных мест, введение ограничений для непривитых людей, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый."Решение о возможных ограничениях принимаются в каждом регионе штабом по противодействию коронавирусной инфекции, в соответствии с ситуацией", - сказал Круглый РИА Новости в пятницу.Вместе с тем, он не исключает, что рост заболевших COVID может потребовать новых ограничений в субъектах РФ, включая "посещение ресторанов, кафе, фитнес-центров только по QR-коду". Ограничения могут коснуться и сферы транспорта, в частности, возможно "ограничить количество пассажиров в маршрутных такси в регионах", добавил он.Круглый подчеркнул, что возможны ограничения для непривитых людей. "Необходимо усиление мотивации к вакцинированию граждан", - уверен он. По словам законодателя, дальнейшее развитие ситуации с COVID в России будет зависеть от темпов иммунизации населения.
https://ria.ru/20211015/protsenko-1754689874.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, владимир круглый
Сенатор допустил новые ограничения в регионах из-за ситуации с COVID-19
Сенатор допустил новые ограничения в регионах из-за ситуации с COVID-19
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.
Ситуация с коронавирусной инфекцией в России
может потребовать новых ограничительных мер в регионах, использование QR-кодов для посещения публичных мест, введение ограничений для непривитых людей, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый
.
"Решение о возможных ограничениях принимаются в каждом регионе штабом по противодействию коронавирусной инфекции, в соответствии с ситуацией", - сказал Круглый РИА Новости в пятницу.
Вместе с тем, он не исключает, что рост заболевших COVID может потребовать новых ограничений в субъектах РФ, включая "посещение ресторанов, кафе, фитнес-центров только по QR-коду". Ограничения могут коснуться и сферы транспорта, в частности, возможно "ограничить количество пассажиров в маршрутных такси в регионах", добавил он.
Круглый подчеркнул, что возможны ограничения для непривитых людей. "Необходимо усиление мотивации к вакцинированию граждан", - уверен он. По словам законодателя, дальнейшее развитие ситуации с COVID в России будет зависеть от темпов иммунизации населения.