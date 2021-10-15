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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754732829.html
Сенатор допустил новые ограничения в регионах из-за ситуации с COVID-19
Сенатор допустил новые ограничения в регионах из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2021
Сенатор допустил новые ограничения в регионах из-за ситуации с COVID-19
Ситуация с коронавирусной инфекцией в России может потребовать новых ограничительных мер в регионах, использование QR-кодов для посещения публичных мест,... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T13:53
2021-10-15T13:53
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
владимир круглый
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Ситуация с коронавирусной инфекцией в России может потребовать новых ограничительных мер в регионах, использование QR-кодов для посещения публичных мест, введение ограничений для непривитых людей, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый."Решение о возможных ограничениях принимаются в каждом регионе штабом по противодействию коронавирусной инфекции, в соответствии с ситуацией", - сказал Круглый РИА Новости в пятницу.Вместе с тем, он не исключает, что рост заболевших COVID может потребовать новых ограничений в субъектах РФ, включая "посещение ресторанов, кафе, фитнес-центров только по QR-коду". Ограничения могут коснуться и сферы транспорта, в частности, возможно "ограничить количество пассажиров в маршрутных такси в регионах", добавил он.Круглый подчеркнул, что возможны ограничения для непривитых людей. "Необходимо усиление мотивации к вакцинированию граждан", - уверен он. По словам законодателя, дальнейшее развитие ситуации с COVID в России будет зависеть от темпов иммунизации населения.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, владимир круглый
13:53 15.10.2021
 
Сенатор допустил новые ограничения в регионах из-за ситуации с COVID-19

Сенатор допустил новые ограничения в регионах из-за ситуации с COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Ситуация с коронавирусной инфекцией в России может потребовать новых ограничительных мер в регионах, использование QR-кодов для посещения публичных мест, введение ограничений для непривитых людей, считает сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
"Решение о возможных ограничениях принимаются в каждом регионе штабом по противодействию коронавирусной инфекции, в соответствии с ситуацией", - сказал Круглый РИА Новости в пятницу.
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
Вчера, 10:41Распространение коронавируса
Проценко назвал ситуацию с коронавирусом близкой к критической
Вместе с тем, он не исключает, что рост заболевших COVID может потребовать новых ограничений в субъектах РФ, включая "посещение ресторанов, кафе, фитнес-центров только по QR-коду". Ограничения могут коснуться и сферы транспорта, в частности, возможно "ограничить количество пассажиров в маршрутных такси в регионах", добавил он.
Круглый подчеркнул, что возможны ограничения для непривитых людей. "Необходимо усиление мотивации к вакцинированию граждан", - уверен он. По словам законодателя, дальнейшее развитие ситуации с COVID в России будет зависеть от темпов иммунизации населения.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в РоссииВладимир Круглый
 
 
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