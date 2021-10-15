https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754713807.html
Томский губернатор предсказал десятую волну коронавируса
Томский губернатор предсказал десятую волну коронавируса - РИА Новости, 15.10.2021
Томский губернатор предсказал десятую волну коронавируса
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин отметил низкие темпы вакцинации в регионе и предсказал все новые и новые волны коронавируса, если ситуация не... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:25
2021-10-15T12:25
2021-10-15T12:41
распространение коронавируса
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ссср
томская область
томск
здоровье - общество
сергей жвачкин
коронавирус в россии
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НОВОСИБИРСК, 15 окт – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин отметил низкие темпы вакцинации в регионе и предсказал все новые и новые волны коронавируса, если ситуация не изменится.Власти Томской области в рамках борьбы с коронавирусом вводят с 15 октября обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения, а с 8 ноября ограничения для посещения мест с массовым пребыванием людей. В настоящее время 75% случаев коронавируса регистрируется в Томске. Три четверти заболевающих — люди от 30 лет. При этом 98% попадающих в больницы не вакцинированы."Лекарства от ковида не было и нет. Единственный способ обезопасить себя – это вакцина. Но если мы будем прививаться такими темпами, то встретим не только четвертую, но и пятую, и десятую волну эпидемии. Давайте ответим себе на вопрос: мы этого хотим?" - сказал Жвачкин в видеообращении к жителям региона.Жвачкин отметил, что в СССР 100% людей в обязательном порядке вакцинировались от полиомиелита, оспы, кори и от этого старшее поколение не стало слабым."Но ведь вакцины от ковида создаются на тех же заводах теми же профессионалами. Ведь наша школа вирусологов одна из сильнейших в мире. Почему же теперь мы стали слушать дилетантов из интернета? Нужно бояться не вакцины, нужно бояться умереть", - сказал губернатор.Жвачкин отметил, что во многом из-за антипрививочников в Томской области вакцинировано всего 46% от необходимого количества людей."Обращаю ваше внимание, что пока мы не вводим локдаун, не закрываем предприятия, но наше будущее в наших руках", - добавил он.
https://ria.ru/20211015/protsenko-1754689874.html
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общество, ссср, томская область, томск, здоровье - общество, сергей жвачкин, коронавирус в россии
12:25 15.10.2021 (обновлено: 12:41 15.10.2021)
Томский губернатор предсказал десятую волну коронавируса
Томский губернатор предсказал "десятую волну" COVID-19, если не вакцинироваться
НОВОСИБИРСК, 15 окт – РИА Новости.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
отметил низкие темпы вакцинации в регионе и предсказал все новые и новые волны коронавируса, если ситуация не изменится.
Власти Томской области
в рамках борьбы с коронавирусом вводят с 15 октября обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения, а с 8 ноября ограничения для посещения мест с массовым пребыванием людей. В настоящее время 75% случаев коронавируса регистрируется в Томске
. Три четверти заболевающих — люди от 30 лет. При этом 98% попадающих в больницы не вакцинированы.
"Лекарства от ковида не было и нет. Единственный способ обезопасить себя – это вакцина. Но если мы будем прививаться такими темпами, то встретим не только четвертую, но и пятую, и десятую волну эпидемии. Давайте ответим себе на вопрос: мы этого хотим?" - сказал Жвачкин в видеообращении к жителям региона.
Жвачкин отметил, что в СССР
100% людей в обязательном порядке вакцинировались от полиомиелита, оспы, кори и от этого старшее поколение не стало слабым.
"Но ведь вакцины от ковида создаются на тех же заводах теми же профессионалами. Ведь наша школа вирусологов одна из сильнейших в мире. Почему же теперь мы стали слушать дилетантов из интернета? Нужно бояться не вакцины, нужно бояться умереть", - сказал губернатор.
Жвачкин отметил, что во многом из-за антипрививочников в Томской области вакцинировано всего 46% от необходимого количества людей.
"Обращаю ваше внимание, что пока мы не вводим локдаун, не закрываем предприятия, но наше будущее в наших руках", - добавил он.