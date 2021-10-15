https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754713807.html

Томский губернатор предсказал десятую волну коронавируса

Томский губернатор предсказал десятую волну коронавируса - РИА Новости, 15.10.2021

Томский губернатор предсказал десятую волну коронавируса

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин отметил низкие темпы вакцинации в регионе и предсказал все новые и новые волны коронавируса, если ситуация не... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:25

2021-10-15T12:25

2021-10-15T12:41

распространение коронавируса

общество

ссср

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томск

здоровье - общество

сергей жвачкин

коронавирус в россии

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НОВОСИБИРСК, 15 окт – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин отметил низкие темпы вакцинации в регионе и предсказал все новые и новые волны коронавируса, если ситуация не изменится.Власти Томской области в рамках борьбы с коронавирусом вводят с 15 октября обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения, а с 8 ноября ограничения для посещения мест с массовым пребыванием людей. В настоящее время 75% случаев коронавируса регистрируется в Томске. Три четверти заболевающих — люди от 30 лет. При этом 98% попадающих в больницы не вакцинированы."Лекарства от ковида не было и нет. Единственный способ обезопасить себя – это вакцина. Но если мы будем прививаться такими темпами, то встретим не только четвертую, но и пятую, и десятую волну эпидемии. Давайте ответим себе на вопрос: мы этого хотим?" - сказал Жвачкин в видеообращении к жителям региона.Жвачкин отметил, что в СССР 100% людей в обязательном порядке вакцинировались от полиомиелита, оспы, кори и от этого старшее поколение не стало слабым."Но ведь вакцины от ковида создаются на тех же заводах теми же профессионалами. Ведь наша школа вирусологов одна из сильнейших в мире. Почему же теперь мы стали слушать дилетантов из интернета? Нужно бояться не вакцины, нужно бояться умереть", - сказал губернатор.Жвачкин отметил, что во многом из-за антипрививочников в Томской области вакцинировано всего 46% от необходимого количества людей."Обращаю ваше внимание, что пока мы не вводим локдаун, не закрываем предприятия, но наше будущее в наших руках", - добавил он.

https://ria.ru/20211015/protsenko-1754689874.html

https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754673986.html

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общество, ссср, томская область, томск, здоровье - общество, сергей жвачкин, коронавирус в россии