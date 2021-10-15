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Новосибирская область обновила антирекорд по числу заразившихся COVID-19
Новосибирская область обновила антирекорд по числу заразившихся COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2021
Новосибирская область обновила антирекорд по числу заразившихся COVID-19
Наибольшее с начала пандемии количество случаев заболевания коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области – 256, сообщает в пятницу... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:07
2021-10-15T12:07
2021-10-15T12:07
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НОВОСИБИРСК, 15 окт – РИА Новости. Наибольшее с начала пандемии количество случаев заболевания коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области – 256, сообщает в пятницу оперативный штаб по противодействию COVID-19."По данным оперативного штаба на утро 15 октября, в регионе зарегистрировано 66 306 случаев коронавируса (+256 за сутки), в том числе у 5931 ребенка. 52 206 пациентов полностью выздоровели (+142 за сутки)", - говорится в сообщении. Скончались за сутки 12 пациентов, всего с начала пандемии - 3174 человека.В пик третьей волны коронавируса в июле текущего года самый высокий показатель инфицирования за сутки составлял 218 случаев.В инфекционных стационарах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 2578 пациентов, в том числе 59 детей, в отделениях реанимации - 273 человека.Власти региона на этой неделе сообщили, что в рамках мер по противодействию коронавирусу вводят обязательную вакцинацию для отдельных профессиональных групп граждан, а с 8 ноября - систему QR-кодов для посещения массовых мероприятий численностью свыше 500 человек.
https://ria.ru/20211015/protsenko-1754689874.html
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общество, новосибирская область, здоровье - общество, коронавирус в россии
Новосибирская область обновила антирекорд по числу заразившихся COVID-19
В Новосибирской области за сутки выявили 256 случаев COVID-19
НОВОСИБИРСК, 15 окт – РИА Новости.
Наибольшее с начала пандемии количество случаев заболевания коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области
– 256, сообщает в пятницу оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 15 октября, в регионе зарегистрировано 66 306 случаев коронавируса (+256 за сутки), в том числе у 5931 ребенка. 52 206 пациентов полностью выздоровели (+142 за сутки)", - говорится в сообщении. Скончались за сутки 12 пациентов, всего с начала пандемии - 3174 человека.
В пик третьей волны коронавируса в июле текущего года самый высокий показатель инфицирования за сутки составлял 218 случаев.
В инфекционных стационарах региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 2578 пациентов, в том числе 59 детей, в отделениях реанимации - 273 человека.
Власти региона на этой неделе сообщили, что в рамках мер по противодействию коронавирусу вводят обязательную вакцинацию для отдельных профессиональных групп граждан, а с 8 ноября - систему QR-кодов для посещения массовых мероприятий численностью свыше 500 человек.