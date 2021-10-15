https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754707229.html
В Москве за сутки выявили 6631 случай COVID-19
В Москве за сутки выявили 6631 случай COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2021
В Москве за сутки выявили 6631 случай COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T11:59
2021-10-15T11:59
2021-10-15T11:59
распространение коронавируса
общество
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва – 6631, 2. Санкт-Петербург – 2632, 3. Московская область – 2110", – говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области – 21, Чукотском автономном округе – 17, Ненецком автономном округе – 16.
https://ria.ru/20211015/protsenko-1754689874.html
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общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19
В Москве за сутки выявили 6631 случай COVID-19
В Москве за сутки выявили 6631 случай COVID-19, в Санкт-Петербурге — 2632