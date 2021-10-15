11:58 15.10.2021 (обновлено: 12:49 15.10.2021)
Россия обновила максимум по числу заражений коронавирусом и смертей
В России впервые зарегистрировали больше 32 тысяч случаев COVID-19 и 999 смертей
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 и летальных исходов в России обновляет максимумы второй день подряд, следует из данных оперативного штаба.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 32 196 в 85 регионах", — говорится в сообщении.
Накануне показатель побил рекорд за все время пандемии — 31 299 инфицированных. Темп прироста продолжает расти — с 0,40 до 0,41 процента.
Умерли за сутки 999 человек (вчера было 985). Здесь рост наблюдается уже пятый день подряд. Выписались после лечения 22 268 пациентов.
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 7 925 176 человек, из них 221 313 скончались, 6 960 024 вылечились.
Больше всего новых случаев выявили в Москве — 6631 (днем ранее было 6712), Санкт-Петербурге — 2632, Подмосковье — 2110, Самарской области — 791, Нижегородской — 695, Воронежской — 668, Башкирии — 662, Пермском крае — 578, Свердловской области — 575, Крыму — 568.
Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 16 инфицированных, на Чукотке их 17, а в Магаданской области — 21.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 239 миллионов зараженных, более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.