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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754707108.html
Россия обновила максимум по числу заражений коронавирусом и смертей
Россия обновила максимум по числу заражений коронавирусом и смертей - РИА Новости, 15.10.2021
Россия обновила максимум по числу заражений коронавирусом и смертей
Число новых случаев COVID-19 и летальных исходов в России обновляет максимумы второй день подряд, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T11:58
2021-10-15T12:49
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 и летальных исходов в России обновляет максимумы второй день подряд, следует из данных оперативного штаба."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 32 196 в 85 регионах", — говорится в сообщении.Накануне показатель побил рекорд за все время пандемии — 31 299 инфицированных. Темп прироста продолжает расти — с 0,40 до 0,41 процента.Умерли за сутки 999 человек (вчера было 985). Здесь рост наблюдается уже пятый день подряд. Выписались после лечения 22 268 пациентов.Общее число заразившихся коронавирусом достигло 7 925 176 человек, из них 221 313 скончались, 6 960 024 вылечились.Больше всего новых случаев выявили в Москве — 6631 (днем ранее было 6712), Санкт-Петербурге — 2632, Подмосковье — 2110, Самарской области — 791, Нижегородской — 695, Воронежской — 668, Башкирии — 662, Пермском крае — 578, Свердловской области — 575, Крыму — 568.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 16 инфицированных, на Чукотке их 17, а в Магаданской области — 21.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 239 миллионов зараженных, более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, общество, коронавирус в россии
11:58 15.10.2021 (обновлено: 12:49 15.10.2021)
 
Россия обновила максимум по числу заражений коронавирусом и смертей

В России впервые зарегистрировали больше 32 тысяч случаев COVID-19 и 999 смертей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 и летальных исходов в России обновляет максимумы второй день подряд, следует из данных оперативного штаба.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 32 196 в 85 регионах", — говорится в сообщении.
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
10:41Распространение коронавируса
Проценко назвал ситуацию с коронавирусом близкой к критической
Накануне показатель побил рекорд за все время пандемии — 31 299 инфицированных. Темп прироста продолжает расти — с 0,40 до 0,41 процента.
Умерли за сутки 999 человек (вчера было 985). Здесь рост наблюдается уже пятый день подряд. Выписались после лечения 22 268 пациентов.
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 7 925 176 человек, из них 221 313 скончались, 6 960 024 вылечились.
Больше всего новых случаев выявили в Москве — 6631 (днем ранее было 6712), Санкт-Петербурге — 2632, Подмосковье — 2110, Самарской области — 791, Нижегородской — 695, Воронежской — 668, Башкирии — 662, Пермском крае — 578, Свердловской области — 575, Крыму — 568.
Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 16 инфицированных, на Чукотке их 17, а в Магаданской области — 21.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 239 миллионов зараженных, более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
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