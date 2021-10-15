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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754706434.html
В России за сутки 22 268 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 22 268 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2021
В России за сутки 22 268 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 22 268 человек после COVID-19, за все время — 6 960 024, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T11:57
2021-10-15T11:57
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. За сутки в России выписаны 22 268 человек после COVID-19, за все время — 6 960 024, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 268 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 960 024", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 3756 человек, Санкт-Петербурге — 2359, Подмосковье — 1566.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:57 15.10.2021
 
В России за сутки 22 268 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 22 268 человек выздоровели от COVID-19, за все время — 6 960 024

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставляет пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставляет пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. За сутки в России выписаны 22 268 человек после COVID-19, за все время — 6 960 024, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 268 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 960 024", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве за сутки выписаны 3756 человек, Санкт-Петербурге — 2359, Подмосковье — 1566.
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
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Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в России
 
 
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