https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754706434.html

В России за сутки 22 268 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 22 268 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2021

В России за сутки 22 268 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в России выписаны 22 268 человек после COVID-19, за все время — 6 960 024, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T11:57

2021-10-15T11:57

2021-10-15T11:57

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. За сутки в России выписаны 22 268 человек после COVID-19, за все время — 6 960 024, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 268 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 960 024", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 3756 человек, Санкт-Петербурге — 2359, Подмосковье — 1566.

https://ria.ru/20211015/vaktsina-1754676972.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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