https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754683905.html

Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом - РИА Новости, 15.10.2021

Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, выявлено 568 новых случаев, сообщает пресс-служба минздрава республики. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T10:14

2021-10-15T10:14

2021-10-15T10:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, выявлено 568 новых случаев, сообщает пресс-служба минздрава республики.До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было зафиксировано 13 октября – 552. Максимум обновляется уже 13-й день подряд."За 14 октября зарегистрировано 568 случаев новой коронавирусной инфекции. За истекшие сутки всеми лабораториями обследовано 8 739 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 668 человек", - говорится в сообщении.Всего с начала пандемии в регионе выявлено 86 481 случаев заболевания, выздоровевших – 73 433, умерли – 2 749, в том числе 16 - за последние сутки.

https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754673986.html

https://ria.ru/20211014/sobyanin-1754646438.html

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