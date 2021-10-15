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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754683905.html
Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом - РИА Новости, 15.10.2021
Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом
Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, выявлено 568 новых случаев, сообщает пресс-служба минздрава республики. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T10:14
2021-10-15T10:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, выявлено 568 новых случаев, сообщает пресс-служба минздрава республики.До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было зафиксировано 13 октября – 552. Максимум обновляется уже 13-й день подряд."За 14 октября зарегистрировано 568 случаев новой коронавирусной инфекции. За истекшие сутки всеми лабораториями обследовано 8 739 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 668 человек", - говорится в сообщении.Всего с начала пандемии в регионе выявлено 86 481 случаев заболевания, выздоровевших – 73 433, умерли – 2 749, в том числе 16 - за последние сутки.
https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754673986.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, симферополь, новости - туризм, коронавирус covid-19
10:14 15.10.2021 (обновлено: 10:16 15.10.2021)
 
Крым обновил антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

В Крыму за сутки выявили 568 случаев COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области
Медицинские работники в госпитале для лечения пациентов с внебольничной пневмонией в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, выявлено 568 новых случаев, сообщает пресс-служба минздрава республики.
До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было зафиксировано 13 октября – 552. Максимум обновляется уже 13-й день подряд.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
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"За 14 октября зарегистрировано 568 случаев новой коронавирусной инфекции. За истекшие сутки всеми лабораториями обследовано 8 739 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 668 человек", - говорится в сообщении.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено 86 481 случаев заболевания, выздоровевших – 73 433, умерли – 2 749, в том числе 16 - за последние сутки.
Медицинский работник на территории многофункционального военного ковид-госпиталя в Кызыле - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
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