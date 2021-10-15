https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754677213.html

Минздрав утвердил 13-ю версию рекомендаций по лечению COVID-19

Минздрав утвердил 13-ю версию рекомендаций по лечению COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2021

Минздрав утвердил 13-ю версию рекомендаций по лечению COVID-19

Минздрав выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T09:23

2021-10-15T09:23

2021-10-15T11:04

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Минздрав выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства."Тринадцатая версия временных методических рекомендаций подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных", — говорится в релизе.В документе, в частности, разъясняются возможности взаимозаменяемости лекарств в схемах лечения. Кроме того, обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии, а именно — использования моноклональных антител. Это высокоэффективные противовирусные препараты, применение которых у пациентов с риском тяжелого течения заболевания позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе.Специалисты также внесли изменения и в схемы лекарственной терапии на амбулаторном этапе — это позволяет в ранние сроки предупреждать избыточную воспалительную реакцию.Новую версию рекомендаций направили в регионы для применения в клинической практике, заключили в пресс-службе.Самым надежным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211015/vaktsina-1754676135.html

https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754673986.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии