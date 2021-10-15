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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754677213.html
Минздрав утвердил 13-ю версию рекомендаций по лечению COVID-19
Минздрав утвердил 13-ю версию рекомендаций по лечению COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2021
Минздрав утвердил 13-ю версию рекомендаций по лечению COVID-19
Минздрав выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T09:23
2021-10-15T11:04
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Минздрав выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства."Тринадцатая версия временных методических рекомендаций подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных", — говорится в релизе.В документе, в частности, разъясняются возможности взаимозаменяемости лекарств в схемах лечения. Кроме того, обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии, а именно — использования моноклональных антител. Это высокоэффективные противовирусные препараты, применение которых у пациентов с риском тяжелого течения заболевания позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе.Специалисты также внесли изменения и в схемы лекарственной терапии на амбулаторном этапе — это позволяет в ранние сроки предупреждать избыточную воспалительную реакцию.Новую версию рекомендаций направили в регионы для применения в клинической практике, заключили в пресс-службе.Самым надежным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211015/vaktsina-1754676135.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
09:23 15.10.2021 (обновлено: 11:04 15.10.2021)
 
Минздрав утвердил 13-ю версию рекомендаций по лечению COVID-19

Минздрав утвердил 13-ю версию методических рекомендаций по COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Минздрав выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
"Тринадцатая версия временных методических рекомендаций подготовлена ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных", — говорится в релизе.
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В документе, в частности, разъясняются возможности взаимозаменяемости лекарств в схемах лечения. Кроме того, обновлены разделы, касающиеся лекарственной терапии, а именно — использования моноклональных антител. Это высокоэффективные противовирусные препараты, применение которых у пациентов с риском тяжелого течения заболевания позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе.
Специалисты также внесли изменения и в схемы лекарственной терапии на амбулаторном этапе — это позволяет в ранние сроки предупреждать избыточную воспалительную реакцию.
Новую версию рекомендаций направили в регионы для применения в клинической практике, заключили в пресс-службе.
Самым надежным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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