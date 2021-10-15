https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754664467.html
Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2021
Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
Тем, кто контактировал с заболевшими коронавирусом, помимо соблюдения самоизоляции, нужно есть больше фруктов и овощей, сообщил РИА Новости профессор, доктор... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T03:33
2021-10-15T03:33
2021-10-15T03:33
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Тем, кто контактировал с заболевшими коронавирусом, помимо соблюдения самоизоляции, нужно есть больше фруктов и овощей, сообщил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.По его словам, контактировавшему с больным коронавирусом в день нужно обязательно потреблять 400-500 грамм овощей и фруктов.
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общество, москва, здоровье, николай малышев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
Врач-инфекционист Малышев рассказал, чем питаться контактировавшим с больными COVID-19