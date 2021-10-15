https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754664467.html

Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19

Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2021

Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19

Тем, кто контактировал с заболевшими коронавирусом, помимо соблюдения самоизоляции, нужно есть больше фруктов и овощей, сообщил РИА Новости профессор, доктор... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T03:33

2021-10-15T03:33

2021-10-15T03:33

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Тем, кто контактировал с заболевшими коронавирусом, помимо соблюдения самоизоляции, нужно есть больше фруктов и овощей, сообщил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.По его словам, контактировавшему с больным коронавирусом в день нужно обязательно потреблять 400-500 грамм овощей и фруктов.

https://ria.ru/20211014/kovid-1754586603.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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