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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754664467.html
Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2021
Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19
Тем, кто контактировал с заболевшими коронавирусом, помимо соблюдения самоизоляции, нужно есть больше фруктов и овощей, сообщил РИА Новости профессор, доктор... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T03:33
2021-10-15T03:33
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье
николай малышев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Тем, кто контактировал с заболевшими коронавирусом, помимо соблюдения самоизоляции, нужно есть больше фруктов и овощей, сообщил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.По его словам, контактировавшему с больным коронавирусом в день нужно обязательно потреблять 400-500 грамм овощей и фруктов.
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общество, москва, здоровье, николай малышев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:33 15.10.2021
 
Врач рассказал, какая еда необходима контактировавшим с больными COVID-19

Врач-инфекционист Малышев рассказал, чем питаться контактировавшим с больными COVID-19

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМужчина в одном из магазинов "Перекресток" в Москве
Мужчина в одном из магазинов Перекресток в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Тем, кто контактировал с заболевшими коронавирусом, помимо соблюдения самоизоляции, нужно есть больше фруктов и овощей, сообщил РИА Новости профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
"Сейчас осень, большое количество овощей и фруктов. Надо их более активно потреблять", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, что можно принимать и есть в качестве профилактики после контакта с заболевшим коронавирусом.
По его словам, контактировавшему с больным коронавирусом в день нужно обязательно потреблять 400-500 грамм овощей и фруктов.
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваЗдоровьеНиколай МалышевКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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