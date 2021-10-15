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Вооруженный "Калибрами" российский корабль зашел в Босфор
Вооруженный "Калибрами" российский корабль зашел в Босфор - РИА Новости, 15.10.2021
Вооруженный "Калибрами" российский корабль зашел в Босфор
Вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" российский корабль "Ингушетия" зашел в Босфор, рассказали журналистам в пресс-службе Черноморского флота. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T09:49
2021-10-15T09:49
2021-10-15T12:49
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" российский корабль "Ингушетия" зашел в Босфор, рассказали журналистам в пресс-службе Черноморского флота.""Ингушетия" возвращается из Средиземного моря после выполнения задач в составе сил постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне", — говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что корабль был там с июля 2021 года, в начале октября его сменил экипаж "Вышнего Волочка".После захода в Черное море "Ингушетия" примет участие в итоговой проверке сил Черноморского флота за летний период обучения."Ингушетия" относится к кораблям проекта 21631 "Буян-М". Его основное вооружение — восемь пусковых установок крылатых ракет "Калибр".
https://ria.ru/20210527/kalibr-1734443123.html
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безопасность, вмф рф, босфор, средиземное море, буян-м, калибр
09:49 15.10.2021 (обновлено: 12:49 15.10.2021)
Вооруженный "Калибрами" российский корабль зашел в Босфор
Вооруженный "Калибрами" малый ракетный корабль "Ингушетия" зашел в Босфор