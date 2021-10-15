Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211015/korabl-1754680661.html
Вооруженный "Калибрами" российский корабль зашел в Босфор
Вооруженный "Калибрами" российский корабль зашел в Босфор - РИА Новости, 15.10.2021
Вооруженный "Калибрами" российский корабль зашел в Босфор
Вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" российский корабль "Ингушетия" зашел в Босфор, рассказали журналистам в пресс-службе Черноморского флота. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T09:49
2021-10-15T12:49
безопасность
вмф рф
босфор
средиземное море
буян-м
калибр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754679802_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6aa79cb5d704b93d229b01c2d5029ad3.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" российский корабль "Ингушетия" зашел в Босфор, рассказали журналистам в пресс-службе Черноморского флота.""Ингушетия" возвращается из Средиземного моря после выполнения задач в составе сил постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне", — говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что корабль был там с июля 2021 года, в начале октября его сменил экипаж "Вышнего Волочка".После захода в Черное море "Ингушетия" примет участие в итоговой проверке сил Черноморского флота за летний период обучения."Ингушетия" относится к кораблям проекта 21631 "Буян-М". Его основное вооружение — восемь пусковых установок крылатых ракет "Калибр".
https://ria.ru/20210527/kalibr-1734443123.html
босфор
средиземное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754679802_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_0fada10ca3140e3206a1b67fd463b3af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, вмф рф, босфор, средиземное море, буян-м, калибр
09:49 15.10.2021 (обновлено: 12:49 15.10.2021)
 
Вооруженный "Калибрами" российский корабль зашел в Босфор

Вооруженный "Калибрами" малый ракетный корабль "Ингушетия" зашел в Босфор

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль "Ингушетия"
Малый ракетный корабль Ингушетия - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" российский корабль "Ингушетия" зашел в Босфор, рассказали журналистам в пресс-службе Черноморского флота.
""Ингушетия" возвращается из Средиземного моря после выполнения задач в составе сил постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне", — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что корабль был там с июля 2021 года, в начале октября его сменил экипаж "Вышнего Волочка".
После захода в Черное море "Ингушетия" примет участие в итоговой проверке сил Черноморского флота за летний период обучения.
"Ингушетия" относится к кораблям проекта 21631 "Буян-М". Его основное вооружение — восемь пусковых установок крылатых ракет "Калибр".
Пуск крылатой ракеты Калибр с фрегата Маршал Шапошников из акватории Японского моря - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 15:57
Путин рассказал о превосходстве крылатых ракет "Калибр"
 
БезопасностьВМФ РФБосфорСредиземное мореБуян-МКалибр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:00Полиция установила участников конфликта на станции метро "Текстильщики"
12:59В Красноярском крае возбудили новое дело против бизнесмена Быкова
12:58Цены на бензин в России начали снижаться, заявили в "Газпром нефти"
12:57Лаврову подарили расшитый золотом бархатный халат
12:56В Мурманске четыре человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями
12:53Врач назвала пять факторов, помогающих сохранить здоровье и долголетие
12:52В Таджикистане выступили за единый список экстремистов на территории СНГ
12:49В Раде назвали Саакашвили "гастролером-аферистом"
12:47Путин призвал не торопиться с признанием талибов
12:47Путин назвал защиту избирательных прав актуальной темой для стран СНГ
12:46При взрыве у мечети в Кандагаре погибли 25 человек, сообщил источник
12:43Путин прокомментировал проблему наркотрафика в Афганистане
12:43На Украине пригрозили России ответными мерами за перепись населения в Крыму
12:42Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, заявил Путин
12:41Путин оценил сформированное талибами правительство Афганистана
12:40Путин заявил, что русский язык объединяет страны СНГ
12:40В Красноярске объявили режим "черного неба"
12:39Барнаульский таксист устроил стрельбу, чтобы утихомирить пассажиров
12:37Лавров раскритиковал отказ ФРГ платить компенсации блокадникам Ленинграда
12:36В Москве за сутки госпитализировали 1451 пациента с COVID-19
Лента новостейМолния