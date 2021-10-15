https://ria.ru/20211015/korabl-1754680661.html

Вооруженный "Калибрами" российский корабль зашел в Босфор

Вооруженный "Калибрами" российский корабль зашел в Босфор - РИА Новости, 15.10.2021

Вооруженный "Калибрами" российский корабль зашел в Босфор

Вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" российский корабль "Ингушетия" зашел в Босфор, рассказали журналистам в пресс-службе Черноморского флота. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T09:49

2021-10-15T09:49

2021-10-15T12:49

безопасность

вмф рф

босфор

средиземное море

буян-м

калибр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754679802_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6aa79cb5d704b93d229b01c2d5029ad3.jpg

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" российский корабль "Ингушетия" зашел в Босфор, рассказали журналистам в пресс-службе Черноморского флота.""Ингушетия" возвращается из Средиземного моря после выполнения задач в составе сил постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне", — говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что корабль был там с июля 2021 года, в начале октября его сменил экипаж "Вышнего Волочка".После захода в Черное море "Ингушетия" примет участие в итоговой проверке сил Черноморского флота за летний период обучения."Ингушетия" относится к кораблям проекта 21631 "Буян-М". Его основное вооружение — восемь пусковых установок крылатых ракет "Калибр".

https://ria.ru/20210527/kalibr-1734443123.html

босфор

средиземное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, вмф рф, босфор, средиземное море, буян-м, калибр