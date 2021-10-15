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Полиция установила участников конфликта на станции метро "Текстильщики"

Полиция установила участников конфликта на станции метро "Текстильщики" - РИА Новости, 15.10.2021

Полиция установила участников конфликта на станции метро "Текстильщики"

Установлены четыре участника конфликта на станции метро "Текстильщики", им выписаны протоколы за мелкое хулиганство, сообщила пресс-служба московского главка... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T13:00

2021-10-15T13:00

2021-10-15T13:00

происшествия

москва

александр бастрыкин

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Установлены четыре участника конфликта на станции метро "Текстильщики", им выписаны протоколы за мелкое хулиганство, сообщила пресс-служба московского главка МВД.По данным полиции, вечером 12 октября в вагоне электропоезда на "Текстильщиках" произошел "словесный конфликт из-за малозначительного повода между четырьмя гражданами". Пострадавших не было. Всех участников конфликта доставили в полицию для разбирательства.Накануне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить информацию о первых результатах доследственной проверки инцидента на станции "Текстильщики", в том числе о личностях зачинщиков.Ранее в интернете появилось видео, как несколько мужчин пристают в вагоне метро к женщине, за нее заступаются остальные пассажиры.Резонансный случай избиения пьяной компанией молодого человека, заступившегося за девушку, произошел в начале октября на "синей" ветке московского метро. Троих уроженцев Дагестана задержали и арестовали, им вменяют покушение на убийство.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры конфликта между пассажирами в московском метро Кадры конфликта между пассажирами в московском метро 2021-10-15T13:00 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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