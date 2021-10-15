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Полиция установила участников конфликта на станции метро "Текстильщики"
Полиция установила участников конфликта на станции метро "Текстильщики" - РИА Новости, 15.10.2021
Полиция установила участников конфликта на станции метро "Текстильщики"
Установлены четыре участника конфликта на станции метро "Текстильщики", им выписаны протоколы за мелкое хулиганство, сообщила пресс-служба московского главка... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T13:00
2021-10-15T13:00
2021-10-15T13:00
происшествия
москва
александр бастрыкин
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Установлены четыре участника конфликта на станции метро "Текстильщики", им выписаны протоколы за мелкое хулиганство, сообщила пресс-служба московского главка МВД.По данным полиции, вечером 12 октября в вагоне электропоезда на "Текстильщиках" произошел "словесный конфликт из-за малозначительного повода между четырьмя гражданами". Пострадавших не было. Всех участников конфликта доставили в полицию для разбирательства.Накануне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить информацию о первых результатах доследственной проверки инцидента на станции "Текстильщики", в том числе о личностях зачинщиков.Ранее в интернете появилось видео, как несколько мужчин пристают в вагоне метро к женщине, за нее заступаются остальные пассажиры.Резонансный случай избиения пьяной компанией молодого человека, заступившегося за девушку, произошел в начале октября на "синей" ветке московского метро. Троих уроженцев Дагестана задержали и арестовали, им вменяют покушение на убийство.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры конфликта между пассажирами в московском метро
Кадры конфликта между пассажирами в московском метро
2021-10-15T13:00
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, москва, александр бастрыкин, видео
Полиция установила участников конфликта на станции метро "Текстильщики"
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Установлены четыре участника конфликта на станции метро "Текстильщики", им выписаны протоколы за мелкое хулиганство, сообщила пресс-служба московского главка МВД.
2021-10-15T13:00
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PT0M40S
Полиция установила участников конфликта на станции метро "Текстильщики"
Участникам конфликта на станции метро "Текстильщики" выписали протоколы за хулиганство
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Установлены четыре участника конфликта на станции метро "Текстильщики", им выписаны протоколы за мелкое хулиганство, сообщила пресс-служба московского главка МВД.
По данным полиции, вечером 12 октября в вагоне электропоезда на "Текстильщиках" произошел "словесный конфликт из-за малозначительного повода между четырьмя гражданами". Пострадавших не было. Всех участников конфликта доставили в полицию для разбирательства.
"В отношении всех задержанных сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене ГУМВД России по г. Москве составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", - сообщили в пресс-службе.
Накануне председатель Следственного комитета РФ
Александр Бастрыкин потребовал доложить информацию о первых результатах доследственной проверки инцидента на станции "Текстильщики", в том числе о личностях зачинщиков.
Ранее в интернете появилось видео, как несколько мужчин пристают в вагоне метро к женщине, за нее заступаются остальные пассажиры.
Резонансный случай избиения пьяной компанией молодого человека, заступившегося за девушку, произошел в начале октября на "синей" ветке московского метро. Троих уроженцев Дагестана задержали и арестовали, им вменяют покушение на убийство.