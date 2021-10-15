Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211015/konflikt-1754677323.html
В Самаре проверят сообщения о конфликте между пенсионером и мигрантами
В Самаре проверят сообщения о конфликте между пенсионером и мигрантами - РИА Новости, 15.10.2021
В Самаре проверят сообщения о конфликте между пенсионером и мигрантами
Самарская полиция заинтересовалась сообщениями о конфликте между пенсионером и торговцами-мигрантами, заявил региональный главк МВД. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T09:24
2021-10-15T13:00
происшествия
самара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
САМАРА, 15 окт — РИА Новости. Самарская полиция заинтересовалась сообщениями о конфликте между пенсионером и торговцами-мигрантами, заявил региональный главк МВД."По публикации, выявленной в ходе мониторинга социальных сетей, с конфликтной ситуацией между торговцами одной из торговых точек, расположенных в Промышленном районе Самары, и пожилым человеком сотрудниками полиции проводится проверка", — говорится в релизе.В публикациях утверждается, что мигранты якобы "ради забавы" кинули фруктом в пенсионера и попали ему в глаз. На записи с места событий видно, как прохожие вступаются за пожилого человека, а сам он подтверждает, что в него кинули фруктом.Полицейские устанавливают свидетелей и просят обратиться к ним всех, кто стал очевидцем инцидента.
https://ria.ru/20211013/metropoliten-1754399821.html
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, самара
09:24 15.10.2021 (обновлено: 13:00 15.10.2021)
 
В Самаре проверят сообщения о конфликте между пенсионером и мигрантами

Полиция проверит сообщения о конфликте между пенсионером и торговцами-мигрантами в Самаре

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 15 окт — РИА Новости. Самарская полиция заинтересовалась сообщениями о конфликте между пенсионером и торговцами-мигрантами, заявил региональный главк МВД.
"По публикации, выявленной в ходе мониторинга социальных сетей, с конфликтной ситуацией между торговцами одной из торговых точек, расположенных в Промышленном районе Самары, и пожилым человеком сотрудниками полиции проводится проверка", — говорится в релизе.
В публикациях утверждается, что мигранты якобы "ради забавы" кинули фруктом в пенсионера и попали ему в глаз. На записи с места событий видно, как прохожие вступаются за пожилого человека, а сам он подтверждает, что в него кинули фруктом.
Полицейские устанавливают свидетелей и просят обратиться к ним всех, кто стал очевидцем инцидента.
Кадры конфликта между пассажирами в московском метро - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 15:49
Появилось видео нового конфликта в московском метро
 
ПроисшествияСамара
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:00Полиция установила участников конфликта на станции метро "Текстильщики"
12:59В Красноярском крае возбудили новое дело против бизнесмена Быкова
12:58Цены на бензин в России начали снижаться, заявили в "Газпром нефти"
12:57Лаврову подарили расшитый золотом бархатный халат
12:56В Мурманске четыре человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями
12:53Врач назвала пять факторов, помогающих сохранить здоровье и долголетие
12:52В Таджикистане выступили за единый список экстремистов на территории СНГ
12:49В Раде назвали Саакашвили "гастролером-аферистом"
12:47Путин призвал не торопиться с признанием талибов
12:47Путин назвал защиту избирательных прав актуальной темой для стран СНГ
12:46При взрыве у мечети в Кандагаре погибли 25 человек, сообщил источник
12:43Путин прокомментировал проблему наркотрафика в Афганистане
12:43На Украине пригрозили России ответными мерами за перепись населения в Крыму
12:42Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, заявил Путин
12:41Путин оценил сформированное талибами правительство Афганистана
12:40Путин заявил, что русский язык объединяет страны СНГ
12:40В Красноярске объявили режим "черного неба"
12:39Барнаульский таксист устроил стрельбу, чтобы утихомирить пассажиров
12:37Лавров раскритиковал отказ ФРГ платить компенсации блокадникам Ленинграда
12:36В Москве за сутки госпитализировали 1451 пациента с COVID-19
Лента новостейМолния