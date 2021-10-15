https://ria.ru/20211015/konflikt-1754677323.html
В Самаре проверят сообщения о конфликте между пенсионером и мигрантами
В Самаре проверят сообщения о конфликте между пенсионером и мигрантами - РИА Новости, 15.10.2021
В Самаре проверят сообщения о конфликте между пенсионером и мигрантами
Самарская полиция заинтересовалась сообщениями о конфликте между пенсионером и торговцами-мигрантами, заявил региональный главк МВД. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T09:24
2021-10-15T09:24
2021-10-15T13:00
происшествия
самара
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САМАРА, 15 окт — РИА Новости. Самарская полиция заинтересовалась сообщениями о конфликте между пенсионером и торговцами-мигрантами, заявил региональный главк МВД."По публикации, выявленной в ходе мониторинга социальных сетей, с конфликтной ситуацией между торговцами одной из торговых точек, расположенных в Промышленном районе Самары, и пожилым человеком сотрудниками полиции проводится проверка", — говорится в релизе.В публикациях утверждается, что мигранты якобы "ради забавы" кинули фруктом в пенсионера и попали ему в глаз. На записи с места событий видно, как прохожие вступаются за пожилого человека, а сам он подтверждает, что в него кинули фруктом.Полицейские устанавливают свидетелей и просят обратиться к ним всех, кто стал очевидцем инцидента.
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РИА Новости
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происшествия, самара
09:24 15.10.2021 (обновлено: 13:00 15.10.2021)
В Самаре проверят сообщения о конфликте между пенсионером и мигрантами
Полиция проверит сообщения о конфликте между пенсионером и торговцами-мигрантами в Самаре
САМАРА, 15 окт — РИА Новости. Самарская полиция заинтересовалась сообщениями о конфликте между пенсионером и торговцами-мигрантами, заявил региональный главк МВД.
"По публикации, выявленной в ходе мониторинга социальных сетей, с конфликтной ситуацией между торговцами одной из торговых точек, расположенных в Промышленном районе Самары
, и пожилым человеком сотрудниками полиции проводится проверка", — говорится в релизе.
В публикациях утверждается, что мигранты якобы "ради забавы" кинули фруктом в пенсионера и попали ему в глаз. На записи с места событий видно, как прохожие вступаются за пожилого человека, а сам он подтверждает, что в него кинули фруктом.
Полицейские устанавливают свидетелей и просят обратиться к ним всех, кто стал очевидцем инцидента.