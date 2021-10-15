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https://ria.ru/20211015/kolpak-1754661409.html
В Госдуме рассказали о "психологическом колпаке" на россиянах
В Госдуме рассказали о "психологическом колпаке" на россиянах - РИА Новости, 15.10.2021
В Госдуме рассказали о "психологическом колпаке" на россиянах
Россияне скрылись от информации о росте заболеваемости COVID-19 и от необходимости вакцинироваться под "психологическим колпаком", заявила в интервью радио... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T02:15
2021-10-15T02:15
распространение коронавируса
общество
госдума рф
россия
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
татьяна соломатина
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россияне скрылись от информации о росте заболеваемости COVID-19 и от необходимости вакцинироваться под "психологическим колпаком", заявила в интервью радио Sputnik депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.Количество ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России превысило тридцать одну тысячу человек, это наибольшее число за все время пандемии. Подобное развитие событий пугает медиков, между тем, многие россияне по-прежнему не торопятся вакцинироваться, как того требует ситуация, отметила Соломатина.И пробить этот "колпак" пока не удается: некоторые россияне не идут прививаться даже после того, как заболевают их близкие, продолжила депутат.Она признала, что непонятно, как можно побудить таких людей прислушаться к голосу разума. В любом случае сейчас "на каждом углу" нужно рассказывать об опасности COVID-19, убеждена Соломатина."Даже и не знаю, что делать. Жесткие меры мы не можем принимать. Но как достучаться? Наверное, что-то надо делать в рамках информационного пространства. Нужно, чтобы люди на каждом углу слышали про COVID-19 и чем он грозит. Люди должны слышать, что вирус очень агрессивный, очень быстро идет поражение органов у больных, а из-за этого растет смертность", — уверена кандидат медицинских наук.Вакцинация до сих пор остается единственным доказанным способом снизить риск тяжелого течения COVID-19 и смерти в результате заражения, напомнила депутат.
https://ria.ru/20211012/sputnik-1754154925.html
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общество, госдума рф, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, татьяна соломатина
02:15 15.10.2021
 
В Госдуме рассказали о "психологическом колпаке" на россиянах

Депутат Госдумы Соломатина: вакцинации от COVID-19 мешает "психологический колпак"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россияне скрылись от информации о росте заболеваемости COVID-19 и от необходимости вакцинироваться под "психологическим колпаком", заявила в интервью радио Sputnik депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.
Количество ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России превысило тридцать одну тысячу человек, это наибольшее число за все время пандемии. Подобное развитие событий пугает медиков, между тем, многие россияне по-прежнему не торопятся вакцинироваться, как того требует ситуация, отметила Соломатина.

"Для меня десять тысяч случаев коронавируса, выявленных за день, стали психологической отметкой. Меня поражает, что до сих пор люди к этой ситуации относятся, мягко говоря, спокойно. Даже тридцать тысяч заболевших в сутки — я не уверена, что положение изменится. У медиков уже сил не хватает кричать об этой ситуации, но какой-то психологический колпак надет на сознание наших людей", — сказала Соломатина.

И пробить этот "колпак" пока не удается: некоторые россияне не идут прививаться даже после того, как заболевают их близкие, продолжила депутат.
Она признала, что непонятно, как можно побудить таких людей прислушаться к голосу разума. В любом случае сейчас "на каждом углу" нужно рассказывать об опасности COVID-19, убеждена Соломатина.
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"Даже и не знаю, что делать. Жесткие меры мы не можем принимать. Но как достучаться? Наверное, что-то надо делать в рамках информационного пространства. Нужно, чтобы люди на каждом углу слышали про COVID-19 и чем он грозит. Люди должны слышать, что вирус очень агрессивный, очень быстро идет поражение органов у больных, а из-за этого растет смертность", — уверена кандидат медицинских наук.
Вакцинация до сих пор остается единственным доказанным способом снизить риск тяжелого течения COVID-19 и смерти в результате заражения, напомнила депутат.
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