https://ria.ru/20211015/kolpak-1754661409.html

В Госдуме рассказали о "психологическом колпаке" на россиянах

В Госдуме рассказали о "психологическом колпаке" на россиянах - РИА Новости, 15.10.2021

В Госдуме рассказали о "психологическом колпаке" на россиянах

Россияне скрылись от информации о росте заболеваемости COVID-19 и от необходимости вакцинироваться под "психологическим колпаком", заявила в интервью радио... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T02:15

2021-10-15T02:15

2021-10-15T02:15

распространение коронавируса

общество

госдума рф

россия

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

татьяна соломатина

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Россияне скрылись от информации о росте заболеваемости COVID-19 и от необходимости вакцинироваться под "психологическим колпаком", заявила в интервью радио Sputnik депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.Количество ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России превысило тридцать одну тысячу человек, это наибольшее число за все время пандемии. Подобное развитие событий пугает медиков, между тем, многие россияне по-прежнему не торопятся вакцинироваться, как того требует ситуация, отметила Соломатина.И пробить этот "колпак" пока не удается: некоторые россияне не идут прививаться даже после того, как заболевают их близкие, продолжила депутат.Она признала, что непонятно, как можно побудить таких людей прислушаться к голосу разума. В любом случае сейчас "на каждом углу" нужно рассказывать об опасности COVID-19, убеждена Соломатина."Даже и не знаю, что делать. Жесткие меры мы не можем принимать. Но как достучаться? Наверное, что-то надо делать в рамках информационного пространства. Нужно, чтобы люди на каждом углу слышали про COVID-19 и чем он грозит. Люди должны слышать, что вирус очень агрессивный, очень быстро идет поражение органов у больных, а из-за этого растет смертность", — уверена кандидат медицинских наук.Вакцинация до сих пор остается единственным доказанным способом снизить риск тяжелого течения COVID-19 и смерти в результате заражения, напомнила депутат.

https://ria.ru/20211012/sputnik-1754154925.html

https://ria.ru/20211011/vaktsina-1754021970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19, татьяна соломатина