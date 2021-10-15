https://ria.ru/20211015/kokareva-1753998594.html

Елена Кокарева

Елена Кокарева - РИА Новости, 15.10.2021

Елена Кокарева

Мне 60 лет и у меня бронхиальная астма, мерцательная аритмия, поллиноз и еще куча не таких серьезных заболеваний. За здоровьем следила, таблетки пила,... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:40

2021-10-15T12:40

2021-10-15T12:40

сохрани друга

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Мне 60 лет и у меня бронхиальная астма, мерцательная аритмия, поллиноз и еще куча не таких серьезных заболеваний. За здоровьем следила, таблетки пила, физические нагрузки регулировала. А еще у меня муж дети и внуки. И когда люди стали болеть и умирать не где-то далеко, а рядом, я испугалась, до жути. Прививку ждала как манну небесную. Я, как советский человек, в прививки верю. И сделала прививку Спутник V, как только она появилась в нашем городе. И все в семье у нас сделали прививки, кто по убеждению, что она поможет, кто-то хотел поехать отдыхать, у кого-то был пример того, что человек не заболел, потому, что был привит. А сегодня я сделала ревакцинацию Спутником Лайт, потому, что не хочу и очень боюсь болеть. И я не понимаю людей, которые сами не вакцинируются, но и отговаривают других. Могу сказать, что вакцинацию перенесла хорошо, после первой прививки очень хотелось спать и ВСЕ. Я надеюсь, что вокруг меня появятся еще больше вакцинированных людей, чтобы быть в безопасности.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60