https://ria.ru/20211015/kody-1754770257.html

В РПЦ прокомментировали решение властей убрать личные коды из паспортов

В РПЦ прокомментировали решение властей убрать личные коды из паспортов - РИА Новости, 15.10.2021

В РПЦ прокомментировали решение властей убрать личные коды из паспортов

Отказ властей от планов указывать в паспортах граждан РФ уникальный идентификационный номер – взвешенное решение, которое говорит о готовности государства... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T16:42

2021-10-15T16:42

2021-10-15T16:42

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Отказ властей от планов указывать в паспортах граждан РФ уникальный идентификационный номер – взвешенное решение, которое говорит о готовности государства учитывать мнение общественности, заявил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Ранее в четверг замначальника главного управления по вопросам миграции Сергей Манаенков сообщил на круглом столе в Совете Федерации, что личный код (уникальный идентификационный номер) гражданина РФ не будет включен в российский паспорт. По его словам, 15 июля постановлением правительства №1205 "были внесены изменения в 828 постановление, которым предусмотрено исключение личного кода из паспорта гражданина РФ"."Рассматриваем данное решение как обоснованное и взвешенное. Отказ от использования так называемого "личного номера" еще раз подчеркивает уважение государством богоданного достоинства человека, которое связано с именем, даваемым при рождении. Исходим из того, что отказ от "личного номера" является свидетельством готовности государства учитывать мнение общественности, это важный результат церковно-государственного диалога", - сказал Легойда.Он напомнил, что против подобной формы идентификации выступали "многие православные общественные организации".В 2013 году Архиерейский собор РПЦ принял документ "Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных". В нем констатируется, что "в обществе распространяется обоснованная тревога по поводу того, что использование пожизненного персонального цифрового идентификатора в виде кода, карты, чипа или тому подобного может стать обязательным условием доступа каждого ко всем жизненно важным материальным и социальным благам". По словам авторов документа, использование единого идентификатора вкупе с современными техническими средствами "позволит осуществлять тотальный контроль за человеком без его согласия".Согласно документу, РПЦ считает недопустимыми "любые формы принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации".

https://ria.ru/20211014/tsifra-1754611066.html

https://ria.ru/20210618/ieromonakh-1737580495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, совет федерации рф, русская православная церковь, московский патриархат, россия