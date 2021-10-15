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Религия
https://ria.ru/20211015/kody-1754770257.html
В РПЦ прокомментировали решение властей убрать личные коды из паспортов
В РПЦ прокомментировали решение властей убрать личные коды из паспортов - РИА Новости, 15.10.2021
В РПЦ прокомментировали решение властей убрать личные коды из паспортов
Отказ властей от планов указывать в паспортах граждан РФ уникальный идентификационный номер – взвешенное решение, которое говорит о готовности государства... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:42
2021-10-15T16:42
религия
технологии
совет федерации рф
русская православная церковь
московский патриархат
россия
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Отказ властей от планов указывать в паспортах граждан РФ уникальный идентификационный номер – взвешенное решение, которое говорит о готовности государства учитывать мнение общественности, заявил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Ранее в четверг замначальника главного управления по вопросам миграции Сергей Манаенков сообщил на круглом столе в Совете Федерации, что личный код (уникальный идентификационный номер) гражданина РФ не будет включен в российский паспорт. По его словам, 15 июля постановлением правительства №1205 "были внесены изменения в 828 постановление, которым предусмотрено исключение личного кода из паспорта гражданина РФ"."Рассматриваем данное решение как обоснованное и взвешенное. Отказ от использования так называемого "личного номера" еще раз подчеркивает уважение государством богоданного достоинства человека, которое связано с именем, даваемым при рождении. Исходим из того, что отказ от "личного номера" является свидетельством готовности государства учитывать мнение общественности, это важный результат церковно-государственного диалога", - сказал Легойда.Он напомнил, что против подобной формы идентификации выступали "многие православные общественные организации".В 2013 году Архиерейский собор РПЦ принял документ "Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных". В нем констатируется, что "в обществе распространяется обоснованная тревога по поводу того, что использование пожизненного персонального цифрового идентификатора в виде кода, карты, чипа или тому подобного может стать обязательным условием доступа каждого ко всем жизненно важным материальным и социальным благам". По словам авторов документа, использование единого идентификатора вкупе с современными техническими средствами "позволит осуществлять тотальный контроль за человеком без его согласия".Согласно документу, РПЦ считает недопустимыми "любые формы принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации".
https://ria.ru/20211014/tsifra-1754611066.html
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технологии, совет федерации рф, русская православная церковь, московский патриархат, россия
16:42 15.10.2021
 

В РПЦ прокомментировали решение властей убрать личные коды из паспортов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудница избирательного участка смотрит паспорт избирателя перед выдачей бюллетеня для голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Сотрудница избирательного участка смотрит паспорт избирателя перед выдачей бюллетеня для голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Отказ властей от планов указывать в паспортах граждан РФ уникальный идентификационный номер – взвешенное решение, которое говорит о готовности государства учитывать мнение общественности, заявил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее в четверг замначальника главного управления по вопросам миграции Сергей Манаенков сообщил на круглом столе в Совете Федерации, что личный код (уникальный идентификационный номер) гражданина РФ не будет включен в российский паспорт. По его словам, 15 июля постановлением правительства №1205 "были внесены изменения в 828 постановление, которым предусмотрено исключение личного кода из паспорта гражданина РФ".
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В РПЦ высказались о цифровизации религиозной жизни
"Рассматриваем данное решение как обоснованное и взвешенное. Отказ от использования так называемого "личного номера" еще раз подчеркивает уважение государством богоданного достоинства человека, которое связано с именем, даваемым при рождении. Исходим из того, что отказ от "личного номера" является свидетельством готовности государства учитывать мнение общественности, это важный результат церковно-государственного диалога", - сказал Легойда.
Он напомнил, что против подобной формы идентификации выступали "многие православные общественные организации".
В 2013 году Архиерейский собор РПЦ принял документ "Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных". В нем констатируется, что "в обществе распространяется обоснованная тревога по поводу того, что использование пожизненного персонального цифрового идентификатора в виде кода, карты, чипа или тому подобного может стать обязательным условием доступа каждого ко всем жизненно важным материальным и социальным благам". По словам авторов документа, использование единого идентификатора вкупе с современными техническими средствами "позволит осуществлять тотальный контроль за человеком без его согласия".
Согласно документу, РПЦ считает недопустимыми "любые формы принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации".
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