В РПЦ прокомментировали решение властей убрать личные коды из паспортов
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудница избирательного участка смотрит паспорт избирателя перед выдачей бюллетеня для голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Отказ властей от планов указывать в паспортах граждан РФ уникальный идентификационный номер – взвешенное решение, которое говорит о готовности государства учитывать мнение общественности, заявил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее в четверг замначальника главного управления по вопросам миграции Сергей Манаенков сообщил на круглом столе в Совете Федерации, что личный код (уникальный идентификационный номер) гражданина РФ не будет включен в российский паспорт. По его словам, 15 июля постановлением правительства №1205 "были внесены изменения в 828 постановление, которым предусмотрено исключение личного кода из паспорта гражданина РФ".
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"Рассматриваем данное решение как обоснованное и взвешенное. Отказ от использования так называемого "личного номера" еще раз подчеркивает уважение государством богоданного достоинства человека, которое связано с именем, даваемым при рождении. Исходим из того, что отказ от "личного номера" является свидетельством готовности государства учитывать мнение общественности, это важный результат церковно-государственного диалога", - сказал Легойда.
Он напомнил, что против подобной формы идентификации выступали "многие православные общественные организации".
В 2013 году Архиерейский собор РПЦ принял документ "Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных". В нем констатируется, что "в обществе распространяется обоснованная тревога по поводу того, что использование пожизненного персонального цифрового идентификатора в виде кода, карты, чипа или тому подобного может стать обязательным условием доступа каждого ко всем жизненно важным материальным и социальным благам". По словам авторов документа, использование единого идентификатора вкупе с современными техническими средствами "позволит осуществлять тотальный контроль за человеком без его согласия".
Согласно документу, РПЦ считает недопустимыми "любые формы принуждения граждан к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и учета персональных данных и личной конфиденциальной информации".