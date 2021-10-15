https://ria.ru/20211015/klinton-1754665223.html

Билла Клинтона госпитализировали

Билла Клинтона госпитализировали - РИА Новости, 15.10.2021

Билла Клинтона госпитализировали

Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали в одну из калифорнийских больниц, передает CNN со ссылкой на врачей и представителя политика. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T04:12

2021-10-15T04:12

2021-10-15T10:58

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ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали в одну из калифорнийских больниц, передает CNN со ссылкой на врачей и представителя политика.Источник сообщил РИА Новости, что он находится в медицинском центре Калифорнийского университета. "Да, он <...> в нашем учреждении", — сказал по телефону помощник директора по связям с общественностью Джон Мюррей, воздержавшись от подробностей.СМИ подчеркивают, что болезнь связана не с COVID-19, а с заражением крови.Клинтон провел в медучреждении уже два дня.Его лечащие врачи Альпеш Амин и Лайза Бардак уточнили, что причиной заражения стала инфекция мочевыводящих путей. По их словам, такие проблемы у пожилых людей не редкость, они легко поддаются лечению.Медики также отметили, что экс-президент лежит в палате интенсивной терапии не по состоянию здоровья, а по соображениям конфиденциальности и безопасности. Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год.

https://ria.ru/20161005/1478516416.html

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в мире, сша, билл клинтон, калифорния, вашингтон, коронавирус covid-19