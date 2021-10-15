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Билла Клинтона госпитализировали
Билла Клинтона госпитализировали - РИА Новости, 15.10.2021
Билла Клинтона госпитализировали
Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали в одну из калифорнийских больниц, передает CNN со ссылкой на врачей и представителя политика. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T04:12
2021-10-15T10:58
в мире
сша
билл клинтон
калифорния
вашингтон
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали в одну из калифорнийских больниц, передает CNN со ссылкой на врачей и представителя политика.Источник сообщил РИА Новости, что он находится в медицинском центре Калифорнийского университета. "Да, он &lt;...&gt; в нашем учреждении", — сказал по телефону помощник директора по связям с общественностью Джон Мюррей, воздержавшись от подробностей.СМИ подчеркивают, что болезнь связана не с COVID-19, а с заражением крови.Клинтон провел в медучреждении уже два дня.Его лечащие врачи Альпеш Амин и Лайза Бардак уточнили, что причиной заражения стала инфекция мочевыводящих путей. По их словам, такие проблемы у пожилых людей не редкость, они легко поддаются лечению.Медики также отметили, что экс-президент лежит в палате интенсивной терапии не по состоянию здоровья, а по соображениям конфиденциальности и безопасности. Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год.
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в мире, сша, билл клинтон, калифорния, вашингтон, коронавирус covid-19
04:12 15.10.2021 (обновлено: 10:58 15.10.2021)
 
Билла Клинтона госпитализировали

В Калифорнии госпитализировали экс-президента США Билла Клинтона с заражением крови

© AP Photo / Mark LennihanБилл Клинтон
Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© AP Photo / Mark Lennihan
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ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали в одну из калифорнийских больниц, передает CNN со ссылкой на врачей и представителя политика.
Источник сообщил РИА Новости, что он находится в медицинском центре Калифорнийского университета. "Да, он <...> в нашем учреждении", — сказал по телефону помощник директора по связям с общественностью Джон Мюррей, воздержавшись от подробностей.
СМИ подчеркивают, что болезнь связана не с COVID-19, а с заражением крови.

"Он был доставлен в больницу уже с инфекцией, а не подхватил ее там. Его лечат при помощи антибиотиков, и врачи утверждают, что он реагирует на них положительно", — рассказал телеканал.

Клинтон провел в медучреждении уже два дня.
Его лечащие врачи Альпеш Амин и Лайза Бардак уточнили, что причиной заражения стала инфекция мочевыводящих путей. По их словам, такие проблемы у пожилых людей не редкость, они легко поддаются лечению.
Медики также отметили, что экс-президент лежит в палате интенсивной терапии не по состоянию здоровья, а по соображениям конфиденциальности и безопасности.
Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год.
Бывший президент США Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
5 октября 2016, 04:42
Биография Билла КлинтонаЭкс-президент США раскритиковал систему медицинского страхования в стране после реформ Барака Обамы и назвал ее "сумасшедшей". Реформы позволили миллионам людей получить субсидируемое медицинское страхование. Его также смогли получить миллионы незастрахованных американцев.
 
В миреСШАБилл КлинтонКалифорнияВашингтонКоронавирус COVID-19
 
 
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