https://ria.ru/20211015/klinton-1754665223.html
Билла Клинтона госпитализировали
Билла Клинтона госпитализировали - РИА Новости, 15.10.2021
Билла Клинтона госпитализировали
Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали в одну из калифорнийских больниц, передает CNN со ссылкой на врачей и представителя политика. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T04:12
2021-10-15T04:12
2021-10-15T10:58
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ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Бывшего президента США Билла Клинтона госпитализировали в одну из калифорнийских больниц, передает CNN со ссылкой на врачей и представителя политика.Источник сообщил РИА Новости, что он находится в медицинском центре Калифорнийского университета. "Да, он <...> в нашем учреждении", — сказал по телефону помощник директора по связям с общественностью Джон Мюррей, воздержавшись от подробностей.СМИ подчеркивают, что болезнь связана не с COVID-19, а с заражением крови.Клинтон провел в медучреждении уже два дня.Его лечащие врачи Альпеш Амин и Лайза Бардак уточнили, что причиной заражения стала инфекция мочевыводящих путей. По их словам, такие проблемы у пожилых людей не редкость, они легко поддаются лечению.Медики также отметили, что экс-президент лежит в палате интенсивной терапии не по состоянию здоровья, а по соображениям конфиденциальности и безопасности. Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год.
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в мире, сша, билл клинтон, калифорния, вашингтон, коронавирус covid-19
04:12 15.10.2021 (обновлено: 10:58 15.10.2021)
Билла Клинтона госпитализировали
В Калифорнии госпитализировали экс-президента США Билла Клинтона с заражением крови
ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости.
Бывшего президента США Билла Клинтона
госпитализировали в одну из калифорнийских больниц, передает CNN
со ссылкой на врачей и представителя политика.
Источник сообщил РИА Новости, что он находится в медицинском центре Калифорнийского университета. "Да, он <...> в нашем учреждении", — сказал по телефону помощник директора по связям с общественностью Джон Мюррей, воздержавшись от подробностей.
СМИ подчеркивают, что болезнь связана не с COVID-19, а с заражением крови.
"Он был доставлен в больницу уже с инфекцией, а не подхватил ее там. Его лечат при помощи антибиотиков, и врачи утверждают, что он реагирует на них положительно", — рассказал телеканал.
Клинтон провел в медучреждении уже два дня.
Его лечащие врачи Альпеш Амин и Лайза Бардак уточнили, что причиной заражения стала инфекция мочевыводящих путей. По их словам, такие проблемы у пожилых людей не редкость, они легко поддаются лечению.
Медики также отметили, что экс-президент лежит в палате интенсивной терапии не по состоянию здоровья, а по соображениям конфиденциальности и безопасности.
Уильям Джефферсон (Билл) Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год.