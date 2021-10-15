https://ria.ru/20211015/kitay-1754787896.html
В Китае сотрудник почты зарезал трех коллег из-за "недовольства работой"
В Китае сотрудник почты зарезал трех коллег из-за "недовольства работой" - РИА Новости, 15.10.2021
В Китае сотрудник почты зарезал трех коллег из-за "недовольства работой"
Работник почтовой компании в уезде Пиншань провинции Хэбэй из-за нервного срыва, вызванного неудовлетворенностью своей работой, зарезал трех коллег, следует из... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:52
2021-10-15T17:52
2021-10-15T19:02
китай
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ПЕКИН, 15 окт — РИА Новости. Работник почтовой компании в уезде Пиншань провинции Хэбэй из-за нервного срыва, вызванного неудовлетворенностью своей работой, зарезал трех коллег, следует из сообщения местной полиции."В уезде Пиншань возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в уголовном преступлении (сотрудник почтовой компании) зарезал ножом троих коллег из-за недовольства работой", — говорится в сообщении.Отмечается, что трое сотрудников почты скончались от полученных травм в больнице. Подозреваемый добровольно явился в отделение полиции, чтобы сдаться сотрудникам правоохранительных органов.Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
https://rsport.ria.ru/20211014/ubiystvo-1754438609.html
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китай
17:52 15.10.2021 (обновлено: 19:02 15.10.2021)
В Китае сотрудник почты зарезал трех коллег из-за "недовольства работой"
В китайской провинции Хэбэй сотрудник почты зарезал трех коллег из-за нервного срыва
ПЕКИН, 15 окт — РИА Новости. Работник почтовой компании в уезде Пиншань провинции Хэбэй из-за нервного срыва, вызванного неудовлетворенностью своей работой, зарезал трех коллег, следует из сообщения местной полиции.
"В уезде Пиншань возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в уголовном преступлении (сотрудник почтовой компании) зарезал ножом троих коллег из-за недовольства работой", — говорится в сообщении.
Отмечается, что трое сотрудников почты скончались от полученных травм в больнице. Подозреваемый добровольно явился в отделение полиции, чтобы сдаться сотрудникам правоохранительных органов.
Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.