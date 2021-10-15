https://ria.ru/20211015/kitay-1754787896.html

В Китае сотрудник почты зарезал трех коллег из-за "недовольства работой"

В Китае сотрудник почты зарезал трех коллег из-за "недовольства работой" - РИА Новости, 15.10.2021

В Китае сотрудник почты зарезал трех коллег из-за "недовольства работой"

Работник почтовой компании в уезде Пиншань провинции Хэбэй из-за нервного срыва, вызванного неудовлетворенностью своей работой, зарезал трех коллег, следует из... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T17:52

2021-10-15T17:52

2021-10-15T19:02

китай

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ПЕКИН, 15 окт — РИА Новости. Работник почтовой компании в уезде Пиншань провинции Хэбэй из-за нервного срыва, вызванного неудовлетворенностью своей работой, зарезал трех коллег, следует из сообщения местной полиции."В уезде Пиншань возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в уголовном преступлении (сотрудник почтовой компании) зарезал ножом троих коллег из-за недовольства работой", — говорится в сообщении.Отмечается, что трое сотрудников почты скончались от полученных травм в больнице. Подозреваемый добровольно явился в отделение полиции, чтобы сдаться сотрудникам правоохранительных органов.Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

https://rsport.ria.ru/20211014/ubiystvo-1754438609.html

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китай