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В Китае сотрудник почты зарезал трех коллег из-за "недовольства работой"
В Китае сотрудник почты зарезал трех коллег из-за "недовольства работой" - РИА Новости, 15.10.2021
В Китае сотрудник почты зарезал трех коллег из-за "недовольства работой"
Работник почтовой компании в уезде Пиншань провинции Хэбэй из-за нервного срыва, вызванного неудовлетворенностью своей работой, зарезал трех коллег, следует из... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:52
2021-10-15T19:02
китай
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ПЕКИН, 15 окт — РИА Новости. Работник почтовой компании в уезде Пиншань провинции Хэбэй из-за нервного срыва, вызванного неудовлетворенностью своей работой, зарезал трех коллег, следует из сообщения местной полиции."В уезде Пиншань возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в уголовном преступлении (сотрудник почтовой компании) зарезал ножом троих коллег из-за недовольства работой", — говорится в сообщении.Отмечается, что трое сотрудников почты скончались от полученных травм в больнице. Подозреваемый добровольно явился в отделение полиции, чтобы сдаться сотрудникам правоохранительных органов.Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
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китай
17:52 15.10.2021 (обновлено: 19:02 15.10.2021)
 
В Китае сотрудник почты зарезал трех коллег из-за "недовольства работой"

В китайской провинции Хэбэй сотрудник почты зарезал трех коллег из-за нервного срыва

© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Пекине, КНР
Скорая помощь в Пекине, КНР - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 окт — РИА Новости. Работник почтовой компании в уезде Пиншань провинции Хэбэй из-за нервного срыва, вызванного неудовлетворенностью своей работой, зарезал трех коллег, следует из сообщения местной полиции.
"В уезде Пиншань возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в уголовном преступлении (сотрудник почтовой компании) зарезал ножом троих коллег из-за недовольства работой", — говорится в сообщении.
Отмечается, что трое сотрудников почты скончались от полученных травм в больнице. Подозреваемый добровольно явился в отделение полиции, чтобы сдаться сотрудникам правоохранительных органов.
Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
Агнес Тироп - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
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